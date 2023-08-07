Заради дружини: актор Браян Кренстон завершить кар'єру у 2026 році

Американський актор Браян Кренстон, відомий ролями у ситкомі "Сайнфелд" та серіалах "Малкольм у центрі уваги" і "Пуститися берега", планує завершити кар'єру у 2026 році. Він хоче більше часу присвятити дружині Робін Дірден.

Після успішного завершення зйомок серіалу "Пуститися берега", актор розпочав новий етап своєї кар'єри, зігравши в кількох фільмах, включаючи "Ґодзіллу", "Острів собак" та "Могутніх рейнджерів". Загалом, з 1980 року він зіграв приголомшливу кількість ролей – 167.

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Як повідомив актор, він хоче змінити парадигму. "Останні 24 роки Робін жила, тримаючись за мій хвіст", – сказав він. – Вона була плюс один, вона була дружиною знаменитості. Їй довелося змінити своє життя на моє. Вона має від цього величезну користь, але ми нерівні. Я хочу це вирівняти. Вона цього заслуговує".

Артист поділився, що хоче переїхати до Франції разом із дружиною. Також він висловив намір продати свою половину компанії з виробництва мескалю "Dos Hombres". Крістон має спільну власність у цій компанії з актором з серіалу "Пуститися берега" та близьким другом, Аароном Полом, який відомий своєю роллю Джессі Пінкмена.

Я хочу мати такий досвід (вільного життя – 24 Канал). Я хочу їздити на одноденні поїздки, розпалювати вогонь у каміні та пити вино з новими друзями, а не читати сценарії,

– сказав він.

"Це не буде схоже на: "О, я почитаю і подивлюся, що я збираюся робити". Ні, це пауза. Це моя зупинка".

Браян Кренстон з дружиною Робін Дірден / FilmMagic