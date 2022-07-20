Спідниця та рожева сорочка: образ Бреда Пітта на прем’єрі нового фільму здивував фанатів

Бред Пітт одягнув спідницю на берлінську прем'єру свого нового фільму "Швидкісний поїзд". Шанувальників здивував його образ, і в соцмережі вони оцінили його відчуття стилю.

Під час світового показу у Німеччині Пітт вийшов на червону доріжку й одразу прикував до себе погляди шанувальників. Прем’єра фільму в Україні відбудеться 11 серпня 2022 року.

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Ефектний образ Бреда Пітта на прем’єрі "Швидкісного поїзда" у Берліні

Він постав у нетрадиційному вбрані, який складався із коричневої спідниці до колін з необробленим краєм та відповідного жакета. Він обрав сорочку кольору запорошеної троянди й прикрасив образ намистами з підвісками, парою протисонцевих окулярів та чорними армійськими черевиками.

Шанувальники Бреда Пітта "штурмували" соціальні мережі, відзначивши його унікальне почуття стилю. Ось деякі коментарі:

"Бред Пітт знову на стилі"

"Ніякого клопоту" — моя улюблена естетика Бреда Пітта. Навколо нього були стилісти, які напевне хотіли попрасувати цю чортову сорочку, а він такий: "Ні, все гаразд".

"Аарон Тейлор-Джонсон і Бред Пітт – приголомшливі!"

Еволюція стилю Бреда Пітта

Бред Пітт якось сказав, що незабаром чоловіки носитимуть спідниці. Під час просування свого фільму "Троя" у 2014 році він пожартував: "Наступного літа чоловіки носитимуть спідниці. Це моє передбачення та заява. Фільм відповідає обом статям. Ми прагнули реалізму, а греки весь час носили спідниці тоді".

Раніше знаменитий фотограф-портретист Марк Селіджер також сфотографував оскароносного актора у найрізноманітніших сукнях. Фотографії зроблені ще перед весіллям з його колишньою партнеркою Дженніфер Еністон у 1999 році.



Бред Пітт / Фото Rolling Stone

"Швидкісний поїзд": що відомо

Зараз Пітт знаходиться в міжнародному турне з просування свого останнього фільму разом зі своїми колегами з фільму Джої Кінг, Аароном Тейлором-Джонсоном та Браяном Тайрі Генрі. Вперше їхній фільм "Швидкісний поїзд" показали в Парижі, де група взяла участь у фотосесії.

Пітт для паризького туру одягнув літнє вбрання, що складалося з лляного костюма з напуском яскраво-персикового кольору та темно-жовтогарячої футболки. Він доповнив ансамбль золотим ланцюжком та жовтими протисонцевими окулярами.

"Швидкісний поїзд" — це комедійний бойовик, в якому Пітт грає невдаху-вбивцю, який хоче добре виконати свою роботу, перш ніж йому доведеться боротися з низкою небезпечних супротивників на борту надшвидкісного пасажирського експреса.

Фільм ґрунтується на романі Котаро Ісакі 2010 року. Глядачі побачать у цій новинці кіно:

Бреда Пітта;

Леді Гагу;

Сандру Буллок;

Джої Кінг;

Аарона Тейлора-Джонсона;

Зазі Бітц;

Браяна Тайрі Генрі;

Ендрю Кодзі;

Масі Ока;

Майкла Шеннона.

"Швидкісний поїзд" 2022: дивіться трейлер