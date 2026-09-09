57-річна зірка "Мумії" помітно схуд і помолодшав: Брендан Фрейзер здивував виглядом

На останніх світлинах актор виглядає помітно стрункішим і молодшим – настільки, що шанувальники знову згадали його образ Ріка О'Коннелла. Може він вже готується до зйомок Мумії?

Як повідомляє HELLO, Фрейзер з'явився на 52-му Американському кінофестивалі в Довілі, де отримав престижну нагороду Talent Award за понад 30 років у кіно. Всі помітили, що актор нову повернувся у свою форму, помітно схуд і ніби скинув декілька років.

Може все тому, що Фрейзер уже готується до повернення в одну зі своїх найвідоміших ролей. Понад 25 років після першої "Мумії" він знову зіграє Ріка О'Коннелла – цього разу разом із Рейчел Вайс.



Брендон Фрейзер / Фото Getty Images



У травні актор жартував, що намагається привести своє "57-річне спорядження" у форму. Судячи з останньої появи, спорядження вже непогано працює.

Новий фільм поки не має офіційної назви, але його прем'єра запланована на жовтень 2027 року.

Де пропадав Фрейзер

Останні роки для Фрейзера були непростими. Через численні травми після складних зйомок він переніс кілька операцій і на тривалий час відмовився від публічного життя.

Але у 2023 році актор отримав "Оскар" за роль у драмі "Кит" – і фактично розпочав новий етап кар'єри. Сам Фрейзер не називає це камбеком, наголошуючи:



Я нікуди не зникав.

А поки Брендан Фрейзер дивує шанувальників стрункішою та молодшою формою у 57, інша голлівудська зірка вирішила не відставати. У свої 60 вона продемонструвала неймовірну фізичну форму, позуючи без купальника.



