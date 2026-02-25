"Бріджертони" повертаються: мережа вибухнула мемами про 2 частину 4 сезону серіалу
- 26 лютого 2026 року відбудеться прем'єра другої частини четвертого сезону "Бріджертонів" на Netflix, що включає епізоди 5-8.
- Четвертий сезон зосереджується на романтичній історії Бенедикта Бріджертона та Софі Бек, і фанати активно обговорюють серіал у мережі.
Уже 26 лютого 2026 року відбудеться довгоочікувана прем'єра другої частини четвертого сезону "Бріджертонів". Напередодні в мережі можна побачити чимало мемів на цю тему.
Фани не стримують емоцій і діляться своїми враженнями в очікуванні прем'єри. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку найкращих відео, які заполонили тікток.
Які меми заполонили мережу напередодні прем'єри "Бріджертонів"?
26 лютого 2026 року відбудеться довгоочікувана прем'єра другої частини четвертого сезону "Бріджертонів". Перша частина сезону вийшла 29 січня 2026 року. Наразі глядачам доступні перші чотири серії, а вже завтра відбудеться прем'єра п'ятого, шостого, сьомого та восьмого епізодів.
Інтернет гуде в очікуванні продовження, а фанати не стримують емоцій. Дивіться, які відео зараз підкорюють мережу:
Що варто знати про 4 сезон "Бріджертонів"?
- Четвертий сезон "Бріджертонів" зосереджується на історії кохання одного з братів родини Бріджертонів.
- Цього разу в центрі сюжету – романтична лінія Бенедикта Бріджертона та Софі Бек.
- Серіал можна переглянути на стримінговій платформі Netflix.
- Новий сезон налічує 8 епізодів.
- Наразі глядачам доступні перші чотири серії, які вже встигли підкорити шанувальників.
- 26 лютого 2026 року на Netflix вийдуть ще чотири епізоди, які завершать історію четвертого сезону.