5 найкращих британських фільмів, які можна переглянути на Netflix

Британські фільми та серіали займають особливе місце в серцях кіноманів. Сполучене Королівство представило безліч цікавих стрічок, чимало з яких мають високі рейтинги та чудові відгуки від глядачів.

24 Канал підібрав одні з найкращих британських фільмів, які можна переглянути на Netflix. Адже платформа пропонує чималий вибір британських стрічок – від класики до новинок.

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"Темні часи"

Біографічна військова драма розповідає про життя Вінстона Черчилля на тлі подій Другої світової війни. Як прем'єр-міністр Черчилль стоїть перед важким вибором – підписати мирний договір з Гітлером або ж продовжити боротьбу з нацистським режимом. Стрічка не позбавлена недоліків, однак майстерна гра Гері Олдмена підносить її на високий рівень.

"Темні часи": дивіться трейлер онлайн

"Диво"

Дія фільму відбувається у 1862 році, через 10 років після закінчення Великого голоду. Люди звернули увагу на 11-річну дівчинку Анну, яка не харчується звичайною їжею, але добре почувається й не хворіє. Мешканці села вважають її святою. До Ірландії прибуває англійська медсестра, яка намагається зрозуміти, що насправді стоїть за таким дивом.

"Диво": дивіться трейлер онлайн

"Колись я був відомим"

Стрічка розповідає про Вінні Ді, який у 2002 році був зіркою шалено популярного гурту Stereo Dream. Та через 20 років він став звичайним вуличним музикантам. Якось він знайомиться з 18-річним Стіві, у якого аутизм. Для терапії він стукає паличками по металу. Їхня імпровізована мелодія стає вірусною. Так хлопці створюють новий музичний дует.

"Колись я був відомим": дивіться трейлер онлайн

"Королівський ексклюзив"

Це реальна історія про те, як журналістки програми Newsnight брали інтерв'ю у сумнозвісного принца Ендрю у 2019 році через скандал і звинувачення королівської особи в сексуальному насильстві. У фільмі зібрали закулісні історії тих, хто домовлявся з Букінгемським палацом про інтерв'ю, яке стало одним з найскандальніших моментів на телебаченні в Британії.

"Королівський ексклюзив": дивіться трейлер онлайн

"Леді у фургоні"

Ексцентрична лондонська жінка Мері Шеперд, яка жила у занедбаному жовтому фургоні, одного разу припаркувалась навпроти квартири Беннета. Вона обіцяла не затримуватися більш як 3 місяці, але прожила під вікнами письменника 15 років, ставши улюбленицею району та героїнею п'єси драматурга.

"Леді у фургоні": дивіться трейлер онлайн