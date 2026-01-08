У Сен-Тропе поховали легендарну Бріжіт Бардо: на прощання прийшли сотні людей

7 січня 2026 року відбулося поховання легендарної акторки та активістки із захисту прав тварин Бріджіт Бардо. Церемонія пройшла на півдні Франції, у місті Сен-Тропе.

7 січня 2026 року відбулося поховання легендарної французької акторки Бріджіт Бардо. Церемонія пройшла в приватному форматі у церкві Notre-Dame-de-l'Assomption у Сен-Тропе.

Відомо, що Бардо поховали на міському цвинтарі з видом на Середземне море, поруч із могилами її батьків. За життя акторка хотіла бути похованою на території власного маєтку, побоюючись, що публічне поховання може спричинити акти вандалізму щодо могил її родичів. Адже за життя Бріджіт Бардо неодноразово опинялася в центрі скандалів через свої резонансні висловлювання.

Однак влада Сен-Тропе ухвалила рішення поховати акторку на міському цвинтарі, розташованому неподалік від її будинку. Присутніми на похороні могли бути не всі: потрапити до церкви можна було лише за наявності запрошення.



Поховання Бріджіт Бардо / Фото: REUTERS/Alexandre Dimou

Водночас на великих екранах відбувалася трансляція церемонії, тож сотні шанувальників зібралися, аби вшанувати пам'ять легендарної акторки. Багато з них тримали фотографії Бардо та стояли зі сльозами на очах.

На похороні також були присутні представники світу мистецтва, політики та шоубізнесу. Зокрема, серед почесних гостей помітили міністерку з питань гендерної рівності Аврору Берже, яка представляла уряд. Крім того, на прощанні був присутній єдиний син Бріджіт Бардо – Ніколя-Жак Шар'є.

На початку церемонії священник попросив усіх присутніх вимкнути телефони як символ поваги до покійної. Труна Бріджіт Бардо була обшита ротангом та вкрита квітами.

Коли померла Бріджит Бардо?