Стан важкохворого "Міцного горішка" Брюса Вілліса стрімко погіршується: що кажуть у ЗМІ

Останнім часом фанати неабияк хвилюються за відомого актора Брюса Вілліса. У ЗМІ активно йдеться про те, що в "Міцного горішка" стрімко погіршується стан.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Economic Times. За даними іноземних медіа, актор уже не в змозі говорити, читати й ходити самостійно.

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Що відомо про стан Брюса Вілліса?

Відомо, що Брюс Вілліс хворіє на фронтотемпоральну деменцію, яка вражає лобову та скроневу частки мозку. Стан актора почав погіршуватись ще у 2022 році.

Уже сьогодні зірка бойовиків не в змозі говорити, читати й ходити самостійно. Тепер актору потрібен постійний супровід спеціалістів. Окрім того, він не пам'ятає свого творчого минулого, зйомок і успішної кінокар'єри.

Поруч із Віллісом у цей важкий період завжди знаходиться його сім'я: дружина Емма та доньки. Також Брюса постійно відвідує та підтримує колишня дружина Демі Мур. Рідні актора дуже просять про повагу від сторонніх людей, адже кожен з них сьогодні переживає велику тривогу за Брюса Вілліса.