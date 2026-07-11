Не лише "Міцний горішок": 13 культових фільмів з Брюсом Віллісом, які варто подивитися кожному

Рівно 38 років тому, у липні 1988-го, американські кіноглядачі вперше побачили бойовик "Міцний горішок", який зробив Брюса Вілліса великою зіркою. Історія про звичайного поліцейського в брудній майці, який самотужки протистоїть озброєним терористам, подарувала світові культового персонажа.

Хоч актор уже завершив свою кар'єру, його фільмографія залишається справжнім скарбом для кіноманів, яким подобаються якісні бойовики та глибокі сюжети. Дивіться добірку найкращих фільмів з Брюсом Віллісом – на 24 Каналі.

"Міцний горішок" (1988)

Нью-йоркський поліцейський Джон МакКлейн прилітає до Лос-Анджелеса, щоб помиритися з дружиною, і потрапляє на її різдвяну вечірку в хмарочосі "Накатомі Плаза". У розпал свята будівлю захоплюють високопрофесійні німецькі терористи під керівництвом хитрого Ганса Грубера, які беруть усіх присутніх у заручники. МакКлейну вдається непомітно сховатися на верхніх поверхах і залишитися єдиною надією на порятунок людей. Озброєний лише службовим пістолетом, Джон поступово ліквідовує бандитів, зриває їхній план пограбування та робить усе можливе, щоб визволити свою кохану.

"Міцний горішок": дивіться трейлер фільму онлайн

"Шосте чуття" (1999)

У цьому містичному трилері Брюс Вілліс грає Малкольма Кроу – дитячого психолога, який стикається з найважчим випадком у своїй кар'єрі. Його 9-річний пацієнт, на ім'я Коул, панічно боїться навколишнього світу, оскільки має страшну таємницю. Виявляється, він бачить привидів померлих людей. Фахівець прагне за будь-яку ціну допомогти наляканій дитині, бо відчуває провину за давню помилку з іншим складним пацієнтом.

"Шосте чуття": дивіться трейлер фільму онлайн

"12 мавп" (1995)

У похмурому майбутньому смертоносний вірус знищив більшу частину людства, тому вцілілі змушені жити під землею у занедбаних тунелях. Науковці обирають кримінального злочинця Джеймса Коула, якого грає Вілліс, для небезпечної місії та відправляють його в минуле на машині часу. Головний герой має знайти першоджерело страшної інфекції, щоб вчені змогли створити вакцину та врятувати планету. Через помилку системи Коул опиняється у психіатричній лікарні на кілька років раніше потрібного терміну. Там лікарі вважають його божевільним.

"12 мавп": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ви хочете продовжити кіномарафон із цим харизматичним актором, зверніть увагу на інші відомі кінострічки з його участю:

"П'ятий елемент";

"Кримінальне чтиво";

"Армагеддон";

"Смерть їй личить";

"Щасливе число Слевіна";

"Місто гріхів";

"Спліт";

"Петля часу";

"Невразливий";

"Останній бойскаут".

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