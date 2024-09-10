Рідкісне фото: важкохворого Брюса Вілліса, який страждає на деменцію, помітили на прогулянці

Важкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса нещодавно помітили на прогулянці. Актор уже два роки хворіє на деменцію та афазію.

Однак нещодавно донька актора Румер Вілліс поділилася новинами щодо здоров'я свого батька. Вона повідомила, що стан Брюса покращився, що неабияк тішить його родину та багатьох шанувальників.

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Брюса Вілліса помітили на прогулянці: рідкісне фото

Актор перебував в автомобілі, оточений охоронцями.

Машину, у якій сидів Вілліс, зафіксували в районі Студіо-Сіті, одному із престижних районів Лос-Анджелеса. Він був одягнений у темну кепку та сорочку на ґудзиках.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У 67-річного Брюса Вілліса раніше діагностували афазію – стан, який викликав значні порушення мовлення. Проте хвороба продовжувала прогресувати. Як повідомила родина актора, у нього діагностували лобово-скроневу деменцію, яка є однією з найпоширеніших форм деменції серед людей старше 60 років.

Відомо, що лобово-скронева деменція – це "незвичайна" форма деменції, що викликає зміни в поведінці та мовленні, згідно з інформацією, представленою на сайті британської Національної служби охорони здоров'я. Ця форма впливає на лобову і скроневу ділянки мозку, що призводить до проблем із комунікацією та емоційною стабільністю.

У міру розвитку хвороби у пацієнтів може спостерігатися уповільненість рухів або їх скутість, а згодом – втрата контролю над іншими фізичними процесами. Родина Брюса Вілліса вирішила оприлюднити його діагноз, сподіваючись, що це допоможе підвищити обізнаність суспільства про цю хворобу та привернути увагу до її лікування.