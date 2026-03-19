Як змінився Брюс Вілліс за час боротьби з важкою хворобою

19 березня свій день народження відзначає Брюс Вілліс – йому виповнився 71 рік. Більшість глядачів знають його як зірку культової франшизи "Міцний горішок". Водночас у його кар'єрі є чимало інших яскравих ролей, і вона могла б поповнитися ще не одним успішним проєктом.

Однак раптове й складне захворювання змусило актора завершити кар'єру та залишити знімальний майданчик. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про стан Брюса Вілліса, як прогресує його хвороба та наскільки він змінився за цей час.

Як змінився Брюс Вілліс за час важкої хвороби?

Брюс Вілліс успішно будував своє життя та кар'єру. Серед його останніх кінопроєктів – "Фортеця: Око снайпера", "Вендета", "Детектив Найт: Спокута", "Білий слон" та "Загін Примара", які вийшли у 2022 році.

Також у 2023 році відбулися прем'єри стрічок "Детектив Найт: Незалежність" і "Кілер". Однак саме в цей період кар'єру актора довелося поставити на паузу.

Ще у 2022 році в нього почалися проблеми з мовленням – тоді лікарі діагностували афазію. Про це писало видання The Economic Times. Уже в 2023 році хвороба почала прогресувати, і Брюсу Віллісу встановили діагноз – лобно-скронева деменція.



Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Таллули Вілліс

Відтоді актора вкрай рідко можна побачити на публіці. Найчастіше прихильники стежать за його життям через соцмережі родини, яка всіляко підтримує його.



Брюс Вілліс з доньками / Фото з інстаграму Таллули Вілліс

Хто підтримує Брюса Вілліса?

Поруч із Брюсом Віллісом – багато любові. Його підтримує дружина Емма Хемінг Вілліс, яка від самого початку поруч і навіть створила фонд для допомоги людям із деменцією.



Брюс Вілліс з дружиною / Фото з інстаграму ексдружими Демі Мур

Також актора часто навідує його колишня дружина Демі Мур – вона підтримує і Брюса, і Емму.



Демі Мур та Брюс Вілліс / Фото з інстаграму Демі Мур

Крім того, Брюс Вілліс має потужну підтримку від своїх п'яти доньок: Румер, Скаут, Таллулa, Мейбел і Евелін.

Попри те, що хвороба прогресує, для глядачів він назавжди залишиться улюбленим "міцним горішком".