У Брюса Вілліса діагностували деменцію – остаточний діагноз, якому не існує лікування

Дружина 67-річного Брюса Вілліса опублікувала офіційну заяву. У ній йдеться про те, що акторові встановили остаточний діагноз, якому, на жаль, не існує лікування.

Сім’я Брюса повідомила в інстаграмі, що за рік часу, після діагнозу афазія, здоров’я актора суттєво погіршилося. Йому встановили точний діагноз – лобно-скронева деменція.

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У Брюса Вілліса діагностували деменцію

Дружинна Емма разом із дітьми подякували шанувальникам зірки "Міцного горішка" за підтримку та опублікували оновлену інформацію про стан Вілліса.

"Наша родина хотіла почати з висловлення нашої глибокої вдячності за неймовірний вилив любові, підтримку та чудові історії, які ми всі отримали відтоді, як поділилися первинним діагнозом Брюса. Ми хотіли повідомити вам оновлену інформацію про нашого коханого чоловіка, батька та друга, оскільки тепер ми глибше розуміємо, що він переживає", – йдеться в заяві.

Відтоді як ми оголосили про діагноз афазії Брюса навесні 2022 року, стан Брюса прогресував, і тепер ми маємо більш конкретний діагноз: лобно-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням є лише одним із симптомів хвороби, яка спіткала Брюса. Хоча це боляче, нарешті отримати чіткий діагноз — це полегшення,

– пишуть вони.

"Брюс завжди вірив у необхідність використовувати свій голос у світі, щоб допомагати іншим і підвищувати обізнаність про важливі проблеми як публічно, так і приватно. Ми в глибині душі знаємо, що якби він міг сьогодні, він би хотів відповісти, привернувши глобальну увагу та зв’язавшись із тими, хто також має справу з цією виснажливою хворобою та тим, як вона впливає на багатьох людей та їхні родини", – доповнили вони.



У Брюса Вілліса діагностували деменцію / Скриншот допису дружини Емми