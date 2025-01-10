Легендарна мелодрама, яку обожнювали всі: чи буде продовження фільму "Три метри над рівнем неба"

"Три метри над рівнем неба" — це іспанський романтичний драматичний фільм 2010 року, який підкорив серця усіх підлітків. Фільм проникає в глибину людських почуттів, показуючи, як двоє різних за характером людей можуть знайти спільну мову та неймовірне кохання, попри всі труднощі та перепони, що виникають на їхньому шляху.

Успіх першої частини не залишився непоміченим, і вже незабаром на екрани вийшло продовження під назвою "Три метри над рівнем неба: Я хочу тебе". Зараз фанати цієї популярної серії запитують про можливість третьої частини, яка могла б завершити історію цієї великої та пристрасної любові.

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Чи буде продовження фільму "Три метри над рівнем неба"

Третя частина фільму "Три метри над рівнем неба" могла б бути заснована на останньому романі італійського автора Федеріко Моччі – "Тричі ти". Ця книга завершує історію головних героїв, і багато шанувальників серії вже давно чекають на її екранізацію.

Логічним кроком для продовження кіноісторії було б перенесення фіналу роману на екран, оскільки він завершує одну з найемоційніших та найскладніших любовних історій, яка вже встигла стати культовою для багатьох фанатів.

"Три метри над рівнем неба": дивіться онлайн трейлер фільму

Проте, попри чутки, що ширяться у соціальних мережах, зокрема в тіктоці, де з'являються фейкові відео про те, що третя частина фільму вже вийшла, офіційно зйомки продовження досі залишаються таємницею. Одна з головних перешкод на шляху до створення третьої частини – це великий проміжок часу, що минув з моменту виходу другої частини фільму.

За ці 12 років головні актори, Маріо Касас і Марія Вальверде, подорослішали, що може стати проблемою для подальшого зображення молодіжної драми, адже їх персонажі вже не виглядатимуть такими ж молодими та безтурботними, як у перших двох фільмах.

Крім того, поки неясно, чи буде третя частина зніматися саме за романом Моччі, оскільки офіційно цю інформацію ще не підтвердили. Ще одним важливим питанням залишається, хто займатиметься продовженням фільму.

Від того, хто стане режисером третьої частини, значною мірою залежатиме, чи зможе продовження утримати ту ж саму зворушливу та пронизливу атмосферу, яку вдалося створити в перших двох частинах завдяки роботі Фернандо Гонзалеса Моріни.



Фільм "Три метри над рівнем неба" / Кадр із фільму

Попри всі сумніви та численні запитання фанатів, протягом 2023 року Маріо Касас активно коментував ситуацію з третьою частиною фільму в інтерв'ю та на своїх соціальних мережах. Актор неодноразово зазначав, що сценарій для продовження вже написаний, що вселяє надію у шанувальників серії. Його слова дали новий поштовх чуткам про можливість виходу третьої частини, і тепер фанати з нетерпінням чекають на офіційні новини про запуск проєкту. Така інформація може стати важливим сигналом для глядачів, що улюблена історія про головних героїв все ж має шанси на продовження.

Проте, попри це, на цю мить інформація про можливий вихід третьої частини фільму "Три метри над рівнем неба" у 2025 році залишається неофіційною та остаточно не підтвердженою. Жодні офіційні заяви від студії або творців фільму поки що не були зроблені, і тому ця дата залишається лише припущенням, яким не можна довіряти на 100%.

Тому фанатам залишається тільки сподіватися, що проєкт все ж побачить світ і продовження цієї емоційної та захопливої історії стане реальністю в найближчому майбутньому.