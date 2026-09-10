У будинок Тарантіно намагалися залізти через вікно: що відомо про інцидент

Схоже, у Квентіна Тарантіно з'явився сюжет для нового фільму – щоправда, цього разу без його сценарію. У середу вдень до поліції надійшов виклик через підозрілого чоловіка, який намагався пробратися до маєтку режисера в Голлівудських пагорбах.

Як повідомляє thenews, за даними правоохоронців, невідомого помітили біля будинку на Woodrow Wilson Drive. Опис у поліції вийшов майже кінематографічним: чоловік віком близько 35 років, худорлявої статури, у чорній кофті з довгими рукавами та чорних штанах.

І все це – у день, коли температура в Лос-Анджелесі сягала близько 100 градусів за Фаренгейтом, тобто приблизно 38 градусів за Цельсієм.



Квентін Тарантіно / Фото з Інстаграму



За інформацією джерел, які знайомі з розслідуванням, але не мають права публічно його коментувати, у будинку в цей момент перебували люди. Підозрюваний нібито намагався потрапити всередину через вікно на другому поверсі триповерхового будинку.

Однак до приїзду поліцейських чоловік уже встиг втекти. Також поліція не підтвердила, чи був сам Тарантіно вдома під час інциденту.

У Тарантіно це вже не вперше

Для режисера, який подарував світові "Кримінальне чтиво", "Джекі Браун" та "Одного разу в… Голлівуді", тема небажаних гостей – на жаль, не лише матеріал для сценарію.

У 2018 році Тарантіно вже стикався з грабіжниками у своєму будинку. За інформацією режисер прокинувся серед ночі й виявив двох чоловіків усеред помешкання.

Тарантіно, судячи з повідомлень, вступив із ними в конфлікт. Зрештою чоловіки втекли, але, як повідомлялося, встигли прихопити із собою ювелірні вироби та інші цінні речі.

В той час інша знаменитість може втратити свій дорожезний дім, який просто провалюється під землю.