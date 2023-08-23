Netflix показав епічний трейлер "Бунтівного Місяця" Зака Снайдера: дата прем'єри
Режисер Зак Снайдер презентував на сцені Gamescom Opening Night Live 2023 трейлер нового фільму "Бунтівний місяць", який вийде на Netflix. Перша частина стрічки очікується 22 грудня, а друга вийде 19 квітня 2024 року.
До того ж Зак Снайдер нещодавно натякнув, що глядачам варто очікувати й на інші повнометражні фільми та серіал у дусі цього фантастичного екшну. Фільм "Бунтівний місяць" натхненний творами Акіри Куросави та "Зоряних війн", передає 24 Канал.
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Виробництво та зйомки "Бунтівного місяця"
Спочатку ідея цього фільму виникла як проєкт, пов'язаний зі світом "Зоряних війн", який Снайдером згодом запропонував компанії Lucasfilm у 2012 році. Однак, пізніше його переробив продюсер Ерік Ньюман. Спочатку "Бунтівний місяць" був задуманий як телесеріал, а з часом еволюціонував у повноформатний фільм, який вийде на платформі Netflix.
Зйомки розпочалися 19 квітня 2022 року, коли Снайдер опублікував на своїй сторінці у твітері фотографію зі знімального майданчика. Продовжувались вони до 2 грудня 2022 року.
У січні 2023 року стало відомо, що Том Голкенборг напише музику для цього фільму.
Акторський склад
Головну роль виконала Софія Бутелла. Інші ролі зіграли:
- Чарлі Ганнем,
- Джимон Хонсу,
- Рей Фішер,
- Джена Мелоун,
- Стаз Нейр,
- Дуна Бе та інші.
8 червня 2022 року до акторського складу приєднався Ентоні Гопкінс. Він візьме на себе озвучення персонажа на ім'я Джиммі, дуже розумного бойового робота JC1435.
Сюжет
Мирна колонія, розташована на околиці галактики, знаходиться під загрозою армії тиранічного правителя на ім'я Балізаріус. З відчайними спробами врятувати свою колонію, мирні жителі вирішують вислати молоду жінку в пошуках воїнів з найближчих планет. Її місія полягає в тому, щоб зібрати команду сміливців, які зможуть стати на опір Балізаріусу і відважно викликати його владу.
"Бунтівний місяць": дивіться трейлер фільму
До слова, нещодавно вийшов трейлер романтичної комедії з Енн Гетевей "Іди до мене, дитинко". Сюжет розповість про Стівена Лаудема, композитора, який стикається з творчою кризою. Неспроможний завершити свою оперу, він вирушає в пошуках натхнення, керуючись порадами своєї колишньої дружини Патріші. Прем'єра фільму запланована на 29 вересня.