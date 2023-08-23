Netflix показав епічний трейлер "Бунтівного Місяця" Зака Снайдера: дата прем'єри

Режисер Зак Снайдер презентував на сцені Gamescom Opening Night Live 2023 трейлер нового фільму "Бунтівний місяць", який вийде на Netflix. Перша частина стрічки очікується 22 грудня, а друга вийде 19 квітня 2024 року.

До того ж Зак Снайдер нещодавно натякнув, що глядачам варто очікувати й на інші повнометражні фільми та серіал у дусі цього фантастичного екшну. Фільм "Бунтівний місяць" натхненний творами Акіри Куросави та "Зоряних війн", передає 24 Канал.

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Виробництво та зйомки "Бунтівного місяця"

Спочатку ідея цього фільму виникла як проєкт, пов'язаний зі світом "Зоряних війн", який Снайдером згодом запропонував компанії Lucasfilm у 2012 році. Однак, пізніше його переробив продюсер Ерік Ньюман. Спочатку "Бунтівний місяць" був задуманий як телесеріал, а з часом еволюціонував у повноформатний фільм, який вийде на платформі Netflix.

Зйомки розпочалися 19 квітня 2022 року, коли Снайдер опублікував на своїй сторінці у твітері фотографію зі знімального майданчика. Продовжувались вони до 2 грудня 2022 року.

У січні 2023 року стало відомо, що Том Голкенборг напише музику для цього фільму.

Кадр з фільму "Бунтівний місяць" / Netflix

Акторський склад

Головну роль виконала Софія Бутелла. Інші ролі зіграли:

Чарлі Ганнем,

Джимон Хонсу,

Рей Фішер,

Джена Мелоун,

Стаз Нейр,

Дуна Бе та інші.

8 червня 2022 року до акторського складу приєднався Ентоні Гопкінс. Він візьме на себе озвучення персонажа на ім'я Джиммі, дуже розумного бойового робота JC1435.

Кадр з фільму "Бунтівний місяць" / Netflix

Сюжет

Мирна колонія, розташована на околиці галактики, знаходиться під загрозою армії тиранічного правителя на ім'я Балізаріус. З відчайними спробами врятувати свою колонію, мирні жителі вирішують вислати молоду жінку в пошуках воїнів з найближчих планет. Її місія полягає в тому, щоб зібрати команду сміливців, які зможуть стати на опір Балізаріусу і відважно викликати його владу.

"Бунтівний місяць": дивіться трейлер фільму

До слова, нещодавно вийшов трейлер романтичної комедії з Енн Гетевей "Іди до мене, дитинко". Сюжет розповість про Стівена Лаудема, композитора, який стикається з творчою кризою. Неспроможний завершити свою оперу, він вирушає в пошуках натхнення, керуючись порадами своєї колишньої дружини Патріші. Прем'єра фільму запланована на 29 вересня.