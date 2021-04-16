Легенда німого кіно: цікаві факти з життя культового актора Чарлі Чапліна

Легендарного англійського та американського актора Чарлі Чапліна багато хто вважає прикладом для наслідування. Своєрідною родзинкою його образу стали широкі штани, величезні черевики, тростина та капелюх.

Навіть після того, як німе кіно відійшло на другий план, а зображення на екранах стало кольоровим, образ бродяги, у якому Чарлі Чаплін постав перед глядачами, вважають класикою світового кінематографа. Яким було життя та кар'єра легендарного актора – читайте далі.

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Чому дитинство Чапліна було важким

Чаплін почав свою кар'єру в лондонському м'юзик-холі. Вперше він вийшов на сцену у 5 років, замінивши хвору матір.



Чарлі Чаплін / Фото National Portrait Gallery

Через 2 роки мати хлопчика потрапила в психіатричну клініку. Через це Чапліна і його брата Сідні до себе забрав батько, у якого на той час вже була інша сім'я.

Батько Чарлі Чапліна був співаком, як і його мати. Він виступав в м'юзик-холах. Чоловік помер, коли Чапліну було лише 12 років, тому він та його брат вчилися у школі для сиріт та бідних дітей.

Через те, що Чапліну в юності постійно доводилося заробляти собі на життя, часто змінюючи роботу, він майже не ходив до школи. Зважаючи на це, до 14 років майбутній геній практично не вмів писати та читати.

Коли хлопець у цьому віці отримав свою першу роль в театрі, то дуже боявся, що його попросять прочитати репліки вголос.

Які захоплення були в Чапліна

Незабаром майбутньому актору сподобалося грати на скрипці. З 16 років він брав уроки музики в театрального диригента та його колег.

Згодом Чаплін почав писати музичні твори до своїх фільмів і навіть отримував за них нагороди.

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Як виник знаменитий образ бродяги

Свій легендарний образ бродяги Чарлі створив не одразу. На той час йому було майже 25 років. У перших комедійних фільмах він знімався в ролі нахабного шахрая Чейса.

Створення знаменитого образу відбулося вже тоді, коли режисер дав йому право самостійно обрати костюм та грим для нового фільму.



Легендарний образ Чарлі Чапліна / Фото National Portrait Gallery

Майже всі зовнішні деталі для свого образу, а саме паличку, казанок, величезні черевики та вуса, він запозичив в інших відомих на той час акторів.

Актор поєднав деталі, а потім вдосконалив образ й це дало свій результат.

Які гонорари отримував актор

Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був багатим та успішним. Він першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари.

Що відомо про особисте життя

Чаплін в житті був дуже харизматичним. Зважаючи на це, актор одружувався 4 рази та мав 12 дітей.

Коли Чаплін одружувався вперше, йому було 28 років, а дружині Мілдред Гаріс – 16 років. Вже через декілька років актор розлучився. Його наступною дружиною була Літа Грей.

Вже в 44 роки актор втретє побрався з 19-річною Полетт Годдар.

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Останньою дружиною актора стала дочка відомого американського драматурга Юджина О'Нілла – Уна О'Нілл. Йому було 54 роки, а їй – лише 18.



Уна О'Нілл / Фото Associated Press

Всі його обраниці були акторками-красунями та отримали після розлучення величезні відступні. Наприклад, Літі, яка була його другою дружиною, Чаплін заплатив понад 800 тисяч доларів.

Чому Чаплін не отримав громадянство США

Попри те, що Чаплін майже половину свого життя прожив в Сполучених Штатах Америки, громадянства він так і не отримав. У 1953 році йому заборонили там жити через антиамериканську пропаганду.

Невдовзі його депортували з країни. Тоді комік продав усе майно та переїхав з родиною до Швейцарії, де й прожив решту свого життя.