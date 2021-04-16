Легендарного английского и американского актера Чарли Чаплина многие считают примером для подражания. Своеобразной изюминкой его образа стали широкие штаны, огромные ботинки, трость и шляпа.

Даже после того, как немое кино отошло на второй план, а изображение на экранах стало цветным, образ бродяги, в котором Чарли Чаплин предстал перед зрителями, считают классикой мирового кинематографа. Какой была жизнь и карьера легендарного актера – читайте дальше.

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Почему детство Чаплина было тяжелым

Чаплин начал свою карьеру в лондонском мюзик-холле. Впервые он вышел на сцену в 5 лет, заменив больную мать.



Чарли Чаплин / Фото National Portrait Gallery

Через 2 года мать мальчика попала в психиатрическую клинику. Из-за этого Чаплина и его брата Сидни к себе забрал отец, у которого к тому времени уже была другая семья.

Справка. Отец Чарли Чаплина был певцом, как и его мать. Он выступал в мюзик-холлах. Он умер, когда Чаплину было всего 12 лет, поэтому он и его брат учились в школе для сирот и бедных детей.

Так что Чаплину в юности постоянно приходилось зарабатывать себе на жизнь, часто меняя работу, он почти не ходил в школу. Несмотря на это, до 14 лет будущий гений практически не умел писать и читать.

Когда парень в этом возрасте получил свою первую роль в театре, то очень боялся, что его попросят прочитать реплики вслух.

Какие увлечения были в Чаплина

Вскоре будущему актеру понравилось играть на скрипке. С 16 лет он брал уроки музыки у театрального дирижера и его коллег.

Впоследствии Чаплин начал писать музыкальные произведения к своим фильмам и даже получал за них награды.

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Как возник знаменитый образ бродяги

Свой легендарный образ бродяги Чарли создал не сразу. К тому времени ему было почти 25 лет. В первых комедийных фильмах он снимался в роли наглого мошенника Чейса.

Создание знаменитого образа произошло уже тогда, когда режиссер дал ему право самостоятельно выбрать костюм и грим для нового фильма.



Легендарный образ Чарли Чаплина / Фото National Portrait Gallery

Почти все внешние детали своего образа, а именно палочку, котелок, огромные ботинки и усы, он позаимствовал у других известных в то время актеров.

Актер соединил детали, а затем усовершенствовал образ и это дало свой результат.

Какие гонорары получал актер

Чаплин, который на экране был одет в лохмотья, на самом деле был богатым и успешным. Он первым в истории кино начал получать миллионные гонорары.

Что известно о личной жизни

Чаплин в жизни был очень харизматичным. Несмотря на это, актер женился 4 раза и имел 12 детей.

Когда Чаплин женился впервые, ему было 28 лет, а жене Милдред Харрис – 16 лет. Уже через несколько лет актер развелся. Его следующей женой была Лита Грей.

Уже в 44 года актер в третий раз женился на 19-летней Полетт Годдар.

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Последней женой актера стала дочь известного американского драматурга Юджина О'Нилла – Уна О'Нилл. Ему было 54 года, а ей – всего 18.



Уна О'Нилл / Фото Associated Press

Все его избранницы были актрисами-красавицами и получили после развода огромные отступные. Например, Лете, которая была его второй женой, Чаплин заплатил более 800 тысяч долларов.

Почему Чаплин не получил гражданство США

Несмотря на то, что Чаплин почти половину своей жизни прожил в США, гражданства он так и не получил. В 1953 году ему запретили там жить из-за антиамериканской пропаганды.

Вскоре его депортировали из страны. Тогда комик продал все имущество и переехал с семьей в Швейцарию, где и прожил остаток своей жизни.