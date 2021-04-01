Все киноманы с восторгом ждут выхода новых сериалов, ведь из-за пандемии коронавируса кинотеатры работают с перебоями, а премьеры лент каждый раз переносят. Какие же новинки апреля точно порадуют любителей сериалов – узнавайте в материале.

В апреле 2021 года презентуют продолжение знаменитого сериала "Рассказ служанки", которого ждут миллионы людей во всем мире. Но это будет не единственная сериальная премьера, на которую стоит обратить внимание.

Смотрите также Интересные минисериалы на выходные, от которых невозможно будет оторваться

Непревзойденные научно-фантастические ленты, комедии и драмы: стриминг-платформы запланировали яркие премьеры на любой вкус.

"Игрушка для взрослых, или Сделано с любовью"

Дата выхода – 1 апреля 2021

Оригинальное название – Made For Love

Количество серий – 10

Рейтинг IMDb – 7,6

Всем любителям научно-фантастических лент точно стоит обратить внимание на сериал "Игрушка для взрослых, или Сделано с любовью". Главными героями ленты является деспотический гениальный изобретатель и ИТ-специалист и его жена. После лет психологического насилия Хейзел таки решает бросить мужа и убегает в отчий дом. Однако даже сотни километров не дают ей желанной свободы, ведь в браке на ней испытали новый трекинг-девайс, поэтому миллиардер Байрон может не только отслеживать ее местонахождение, но и изменять ее эмоции.

"Игрушка для взрослых, или Сделано с любовью": смотрите трейлер

"Кунг-Фу"

Дата выхода – 7 апреля 2021

Оригинальное название – Kung Fu

Количество серий – 10

Героем может быть каждый, о чем решили напомнить авторы сериала "Кунг-Фу". В центре событий здесь окажется студентка Ники Чен, которая в один момент решает бросить учебу в колледже США и отправиться в китайский монастырь. Там девушка изучает боевые искусства и ищет ответы на жизненные вопросы. Но по возвращении в Сан-Франциско Ники понимает, что уровень преступности в городе возрос, а ей по силам повлиять на ситуацию. Девушка становится мстительницей и выходит на улицы, чтобы бороться с преступностью.

"Кунг-Фу": смотрите трейлер

"Они"

Дата выхода – 9 апреля 2021

Оригинальное название – Them

Количество серий – 10

А вот сторонники фильмов ужасов имеють возможность посмотреть мистический и жуткий сериал "Они". Лента перенесет вас в Лос-Анджелес 1950-х годов. В одном районе города царит не только расизм, но и привидения, которые не дают спокойно жить жителям домов.

"Они": смотрите трейлер 18+

Интересно 6 популярных сериалов, которые советует пересмотреть Лилия Ребрик

"Небывалые"

Дата выхода – 11 апреля 2021

Оригинальное название – The Nevers

Количество серий – 6

Откуда берутся супергерои и их чрезвычайные силы? Кажется, на примере персонажей сериала "Небывалые" авторы проекту решили показать одну из альтернативных историй о супергероях.

По сюжету, в XIX веке в Лондоне некоторые женщины рождаются с чрезвычайными силами. Таких девушек выслеживают и пытаются уничтожить, а потому супергероини объединяются, защищая друг друга от опасностей. Вдова Амалия и изобретательница Пенанс создают своеобразную школу, чтобы подготовить своих учениц к поединкам со злом.

"Небывалые": смотрите трейлер

"Папа, прекрати меня позорить"

Дата выхода – 14 апреля 2021

Оригинальное название – Dad Stop Embarrassing Me

Количество серий – 8

Но если вам по душе комедии, просмотрите сериал "Папа, прекрати меня позорить". Лента расскажет о папаше, который имеет шанс почувствовать все трудности отцовства, ведь в его дом переезжает дочь-подросток. Можно даже не сомневаться, что на главных героев ждет немало курьезов.

"Папа, прекрати меня позорить": смотрите трейлер

"Майер с Исттауна"

Дата выхода – 18 апреля 2021

Оригинальное название – Mare of Easttown

Количество серий – 7

Порадует Голливуд и сторонников уголовных лент. Сериал "Майер с Исттауна" расскажет о детективе, которую великолепно сыграла Кейт Уинслет. По сюжету, она берется распутывать громкое убийство, которое всколыхнуло маленький городок. Задача для главной героини не проста, ведь рядом с расследованием она постарается наладить общение с дочерью и матерью.

"Майер с Исттауна": смотрите трейлер

"Тень и кость"

Дата выхода – 23 апреля 2021

Оригинальное название – Shadow and Bone

Количество серий – 8

По сюжету, страна Равка поделена на 2 части каньоном, в котором живут жуткие монстры. Эти существа уничтожают людей за считанные секунды, а бороться с нападающими могут только маги. К колдунам может присоединиться главная героиня сериала "Тень и кость" – картограф Алина, которая испытывает мощные силы в себе, способны уничтожить всю страну.

"Тень и кость": смотрите трейлер

Не пропустите Фильмы 2021 года, уже можно смотреть онлайн

"Рассказ служанки" 4 сезон

Дата выхода – 28 апреля 2021

Оригинальное название – The Handmaid's Tale

Количество серий – 10

Рейтинг IMDb – 8,4

После 1,5 года паузы на маленькие экраны возвращается знаменитый сериал "Рассказ служанки". И, кажется, зрителей ждет напряженная драма, ведь в новых сериях Джун Осборн возьмется за активную борьбу с тоталитарной системой Галаада и будет вывозить детей в Канаду. Из-за этого на главную героиню и ее приспешников устроят настоящую охоту.