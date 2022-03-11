"Черкаси" і не лише: Film.ua продасть права на показ фільмів за кордоном, а кошти перерахує ЗСУ

Film.ua Distribution буде перераховувати кошти, отримані за продаж прав на покази своїх фільмів за кордоном, Збройним Силам України, а також біженцям та постраждалим від війни Росії проти України.

Компанія Film.ua продала права на показ фільму "Черкаси" польському телеканалу TVP, а також каналам Естонії, Литви та Латвії. Нещодавно повідомили, що Чехія також купила права на трансляцію, ці гроші вже передали у фонд підтримки Збройних Сил України.

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"Хочемо подякувати нашим колегам з Німеччини – ZDFE, партнерам з Польщі, Румунії, Словенії та Молдови, які також купують контент і таким чином підтримують ініціативу передачі грошей у фонди, серед яких – "Повернись живим" та гуманітарний фонд "Червоного хреста в Україні", – коментує директор з дистрибуції контенту Film.ua Group Євген Драчов.

Окрім "Черкас" компанія також пропонує до купівлі за кордоном такі проєкти:

фентезі "Сторожова Застава";

нуарний детектив "Схованки";

анімаційний фільм "Викрадена Принцеса";

детективний серіал "Нюхач" та інші.

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"Багато наших партнерів продовжили права на вже придбаний контент. Так, на телебаченні Південної Кореї зараз триває показ третього сезону костюмованої драми "Кріпосна", а після кожної серії транслюється інтерв'ю посла України", – розказала пресслужба кінокомпанії. – Також ми дуже раді, що наші партнери у цей час придбали каталог FILM.UA Group – зокрема, це зробили TVP та ZDFE, а також колеги з Молдови, Румунії, Словаччини та інших країн".

З метою популяризації культурної кіногалузі, компанія пропонує світу деякі фільми та серіали безоплатно, серед них: "Спадок", "Весільний спадок", "Борщ", ролики "І будуть люди" та інші.

Крім цього, дитячий контент компанії ("Сторожова Застава", "Фокстер і Макс" та інші) придбав дистрибутор у країнах Балтії ACME Film, щоби організовувати кінотеатральні покази для родин українських біженців.

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Film.ua Group закликає долучатися до цієї ініціативи інші українські продакшени та виробників контенту. "Ми готові виступити посередниками з нульовою комісією та направити усі гроші фондам", – додає Євген.

Для українських і світових глядачів Film.ua Group створює промо ролики, а також відео, що фіксують воєнні злочини російської армії. Зокрема, нещодавно у своєму інстаграмі компанія опублікувала відео, у кому зображені головні герої з відомих історичних фільмів та українські захисники.

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