У Чернівцях відбудеться кінофестиваль Миколайчук OPEN: який фільм стане відкриттям

У Чернівцях з 15 по 19 червня відбудеться фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN. Фільмом-відкриттям стане картина "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Як повідомила пресслужба кінофестивалю, захід присвячений 81 річниці легендарного кінодіяча Івана Миколайчука. Захід представить найновіші українські фільми, що не виходили в національному прокаті. Крім цього, покажуть програму ретроспективи.

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У Чернівцях з 15 по 19 червня відбудеться кінофестиваль Миколайчук OPEN

Фестиваль глядацького кіно відбудеться офлайн, без червоних доріжок та за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії.

Усі події кінофестивалю відбуватимуться в Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в Чернівцях. Розклад та повну програму оголосять незабаром. За подіями кінофестивалю Миколайчук OPEN можна стежити на сайті, у фейсбуці та інстаграмі.

Що відомо про фільм-відкриття "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

За словами організаторів фестивалю продюсера Олексія Гладушевського та програмера Алекса Малишенка, "відкрити фестиваль фільмом "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – це неймовірна вдача й ми тішимося, що продюсери картини пішли нам назустріч".

Важливо нагадати, що ми боремося не лише за нашу свободу та територіальну цілісність, а й за культуру. Вона залишається на часі, активно долучається до культурної дипломатії, живе та розвивається, попри всі несприятливі обставини,

– коментують вони.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" розповідає про один із найбільших злочинів радянської влади – знищення потужного мистецького руху, що виник у 1920-1930 роках у Харкові. Це драматична історія українських письменників, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи.

Як повідомили організатори фестивалю Миколайчук OPEN, у 66 квартирах будинку з назвою "Слово" жили найвідоміші митці української культури: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталія Ужвій, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Іван Багряний та інші.

Кадри з фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" / Фото надав Алекс Малишенко

Минулого року фільм вперше показали в міжнародному конкурсі 37 міжнародного кінофестивалю у Варшаві.

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У картині зіграли такі актори:

Дмитро Вікулов;

Борис Георгієвський;

Ігор Гнєзділов;

Євген Гудзь;

Остап Дзядек;

В'ячеслав Довженко – Микола Хвильовий;

Андрій Ісаєнко – Майк Йогансен;

Марина Кошкина;

Слава Красовська – Наталія Ужвій та інші.

Це драма з детективними елементами. У стрічці зображена радянська агентура, таємна система її роботи, міське харківське життя з театрами та кав'ярнями, а в одному епізоді також зображене українське село, що тоді переживало Голодомор,

– прокоментувала стрічку співсценаристка Любов Якимчук.



Постер до фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" / Фото надав Алекс Малишенко

Нагадаємо, Одеський кінофестиваль у 2022 році, найімовірніше, змінить локації та формат. Анна Мачух розповіла про 4 можливі варіанти його проведення:

план А – проведення фестивалю наживо в Одесі в липні – що далі, то менш видається реалістичним;

план B – проведення фестивалю в онлайн-форматі;

план С – опцію проведення фестивалю пізніше;

план D – це кооперація з іншими фестивалями.

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