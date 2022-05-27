Как сообщила прессслужба кинофестиваля, мероприятие посвящено 81 годовщине легендарного кинодеятеля Ивана Миколайчука. Мероприятие представит новейшие украинские фильмы, не выходившие в национальном прокате. Кроме того, покажут программу ретроспективы.

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В Черновцах с 15 по 19 июня состоится кинофестиваль Миколайчук OPEN

Фестиваль зрительского кино состоится офлайн, без красных дорожек и при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.

Все события кинофестиваля пройдут в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. Расписание и полная программа объявят в скором времени. За событиями кинофестиваля Миколайчук OPEN можно следить на сайте, в фейсбуке и инстаграме.

Что известно о фильме-открытии "Дом "Слово". Бесконечный роман"

По словам организаторов фестиваля продюсера Алексея Гладушевского и программера Алекса Малышенко, "открыть фестиваль фильмом "Дом "Слово". Бесконечный роман" – это невероятный нрав и мы радуемся, что продюсеры картины пошли нам навстречу".

Важно напомнить, что мы боремся не только за нашу свободу и территориальную целостность, но и культуру. Она остается актуальной, активно приобщается к культурной дипломатии, живет и развивается, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства,

– комментируют они.

"Дом "Слово". Бесконечный роман" рассказывает об одном из величайших преступлений советской власти – уничтожении мощного художественного движения, возникшего в 1920-1930 годах в Харькове. Это драматическая история украинских писателей, собранных под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы.

Как сообщили организаторы фестиваля Миколайчук OPEN, в 66 квартирах дома под названием "Слово" жили самые известные художники украинской культуры: Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Павел Тычина, Наталья Ужвий, Владимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Иван Багряный и другие.

Кадры из фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" / Фото предоставив Алекс Малышенко

В прошлом году ее впервые показали в международном конкурсе 37-го международного кинофестиваля в Варшаве.

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В картине сыграли следующие актеры:

Дмитрий Викулов;

Борис Георгиевский;

Игорь Гнездилов;

Евгений Гудзь;

Остап Дзядек;

Вячеслав Довженко – Николай Хвылевой;

Андрей Исаенко – Майк Йогансен;

Марина Кошкина;

Слава Красовская – Наталья Ужвий и другие.

Это драма с детективными элементами. В ленте изображена советская агентура, тайная система ее работы, городская харьковская жизнь с театрами и кафе, а в одном эпизоде ​​также изображена украинская деревня, что тогда переживало Голодомор,

– прокомментировала фильм сосценаристка Любовь Якимчук.



Постер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" / Фото предоставил Алекс Малышенко

Напомним, Одесский кинофестиваль в 2022 году, скорее всего, сменит локации и формат. Анна Мачух рассказала о 4 возможных вариантах его проведения:

план А – проведение фестиваля вживую в Одессе в июле – чем дальше, тем менее кажется реалистичным;

план B – проведение фестиваля в онлайн-формате;

план С – опцию проведения фестиваля позже;

План D – это кооперация с другими фестивалями.

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