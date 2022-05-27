Как сообщила прессслужба кинофестиваля, мероприятие посвящено 81 годовщине легендарного кинодеятеля Ивана Миколайчука. Мероприятие представит новейшие украинские фильмы, не выходившие в национальном прокате. Кроме того, покажут программу ретроспективы.
Читайте также О довоенной жизни Мариуполя: фильм "Почему я жив" с Ждановым получил награду в Каннах
В Черновцах с 15 по 19 июня состоится кинофестиваль Миколайчук OPEN
Фестиваль зрительского кино состоится офлайн, без красных дорожек и при поддержке Черновицкого городского совета, Черновицкого областного совета и Буковинской кинокомиссии.
Все события кинофестиваля пройдут в Культурно-художественном центре имени Ивана Миколайчука в Черновцах. Расписание и полная программа объявят в скором времени. За событиями кинофестиваля Миколайчук OPEN можно следить на сайте, в фейсбуке и инстаграме.
Что известно о фильме-открытии "Дом "Слово". Бесконечный роман"
По словам организаторов фестиваля продюсера Алексея Гладушевского и программера Алекса Малышенко, "открыть фестиваль фильмом "Дом "Слово". Бесконечный роман" – это невероятный нрав и мы радуемся, что продюсеры картины пошли нам навстречу".
Важно напомнить, что мы боремся не только за нашу свободу и территориальную целостность, но и культуру. Она остается актуальной, активно приобщается к культурной дипломатии, живет и развивается, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства,
– комментируют они.
"Дом "Слово". Бесконечный роман" рассказывает об одном из величайших преступлений советской власти – уничтожении мощного художественного движения, возникшего в 1920-1930 годах в Харькове. Это драматическая история украинских писателей, собранных под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы.
Как сообщили организаторы фестиваля Миколайчук OPEN, в 66 квартирах дома под названием "Слово" жили самые известные художники украинской культуры: Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Павел Тычина, Наталья Ужвий, Владимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Иван Багряный и другие.
Кадры из фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" / Фото предоставив Алекс Малышенко
В прошлом году ее впервые показали в международном конкурсе 37-го международного кинофестиваля в Варшаве.
Кстати В Каннах презентовали десяток фильмов на тему любви к Украине: эффектный шоурил
В картине сыграли следующие актеры:
- Дмитрий Викулов;
- Борис Георгиевский;
- Игорь Гнездилов;
- Евгений Гудзь;
- Остап Дзядек;
- Вячеслав Довженко – Николай Хвылевой;
- Андрей Исаенко – Майк Йогансен;
- Марина Кошкина;
- Слава Красовская – Наталья Ужвий и другие.
Это драма с детективными элементами. В ленте изображена советская агентура, тайная система ее работы, городская харьковская жизнь с театрами и кафе, а в одном эпизоде также изображена украинская деревня, что тогда переживало Голодомор,
– прокомментировала фильм сосценаристка Любовь Якимчук.
Постер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" / Фото предоставил Алекс Малышенко
Напомним, Одесский кинофестиваль в 2022 году, скорее всего, сменит локации и формат. Анна Мачух рассказала о 4 возможных вариантах его проведения:
- план А – проведение фестиваля вживую в Одессе в июле – чем дальше, тем менее кажется реалистичным;
- план B – проведение фестиваля в онлайн-формате;
- план С – опцию проведения фестиваля позже;
- План D – это кооперация с другими фестивалями.
Узнайте больше – Что делать школам, на которых давят кафиры: смотрите видео