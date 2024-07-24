Нова історія кохання: стали відомі перші подробиці 4 сезону "Бріджертонів"

Серіал "Бріджертони" створений на основі романів-бестселерів Джулії Квінн. Після прем'єри першого сезону на Netflix у грудні 2020 року, він швидко завоював популярність серед глядачів.

Netflix нещодавно опублікував офіційний анонс четвертого сезону. Відомо, що серіал зосереджується на історіях кохання членів родини Бріджертонів, детально розповідаючи про їхнє життя, пригоди та романтичні стосунки.

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Що відомо про 4 сезон серіалу "Бріджертони"

Перший сезон серіалу "Бріджертони" зосереджувався на історії Дафні Бріджертон і її коханні з герцогом Гастінгсом. Другий – був присвячений стосункам Ентоні Бріджертона та Кейт Шарми, показуючи їхні випробування. Третій – розповідає про Коліна Бріджертона і його романтичну історію з Пенелопою Фезерінгтон, досліджуючи розвиток їхніх почуттів.

Щодо четвертого сезону, то відомо, що він буде зосереджуватися на історії Бенедикта Бріджертона, роль якого виконує актор Люк Томпсон.

Вітаємо на шлюбному ринку, пане Бріджертоне. Наступний сезон буде присвячено історії Бенедикта,

– йдеться в описі анонсу.

"Бріджертони": дивіться онлайн анонс 4 сезону

Сезон розкриє його взаємодію з таємничою леді Софі Бекетт, з якою він познайомиться на балі-маскараді, відкриваючи нові аспекти свого життя та кохання.

Точної дати прем'єри нових серій "Бріджертонів" поки що немає. Однак сценаристка Шонда Раймс зазначила, що створення одного сезону серіалу займає приблизно два роки. Зважаючи на цей графік виробництва, можна припустити, що прем'єра відбудеться у 2026 році. Це дає фанатам час для очікування та ще більше сподівань на нові пригоди родини Бріджертонів.