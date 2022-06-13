Чілдрен Кінофест-2022 завершився: хто став переможцем найбільшого в Україні дитячого фестивалю

Чілдрен Кінофест-2022 вдалося організувати в умовах війни, попри численні негаразди. Кінофестиваль тривав з 3 по 12 червня. Які фільми стали переможцями – дізнавайтеся далі.

В інтерв’ю 24 каналу Денис Іванов, гендиректор Чілдрен Кінофестивалю наголосив, що війна насправді стала перешкодою для організації улюбленого фестивалю усіх дітей України. Але, за словами організаторів, найважливіша літня подія мала відбутися, не зважаючи ні на що. Так і сталося!

Читайте наше інтерв’ю Війна стала великою перешкодою, – інтерв'ю з Денисом Івановим про Чілдрен Кінофест

Переможці Чілдрен Кінофесту-2022

Ґран-прі

З фейсбуку Чілдрен Кінофесту ми дізналися, що Ґран-прі фестивалю за підсумками глядацького голосування отримало українське пригодницьке фентезі "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке". Стрічка набрала максимальний бал – 4, 81.



"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке" – переможець Чілдрен Кінофесту-2022 / Фото з фейсбуку кінофестивалю

Відзначимо, що цьогоріч Чілдрен Кінофест тривав онлайн в Україні та Польщі. Гостями Церемонії стало професійне журі українських кінематографістів, амбасадорка та юні кіноматографісти:

режисерка і сценаристка фільму "Стоп-Земля" Катерина Горностай

режисер і сценарист фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіч

акторка театру і кіно ("Погані дороги", "Клондайк") Оксана Черкашина

амбасадорка фестивалю – акторка Ірма Вітовська

юні режисери та режисерки фільмів-фіналістів

. Згодом у межах проєкту " Інтерв’ю 24 " читайте інтерв’ю з Ірмою Вітовською про війну в Україні, нову стрічку "Коза Ностра" та волонтерство.

Чілдрен Кінофест-2022: дивіться церемонію закриття

Результати 6-го Конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми

Найкращий український дитячий фільм (нагорода 15 000 гривень) – анімаційна робота "Я – птах!" 14-річної Марії Ажислапової з Дніпра.

Найкращий фільм у категорії 7–10 років (4 000 гривень) – анімація "Напад хутряної риби" (режисерка Анастасія Шинкаренко, 9 років, місто Вишневе).

Найкращий анімаційний фільм у категорії 11–14 років (4 000 гривень) – "Чорний лютий" 12-річного Матвія Глазунова, який минулого року здобув головний приз Конкурсу зі своєю попередньою стрічкою "Мелісса".

Найкращий ігровий фільм у категорії 11–14 років – "Привиди маєтку Міклашевського" (режисерка Поліна Лавриненко, 13 років, село Біленьке, Запорізька область). У цій категорії ще дві стрічки отримали Спеціальні відзнаки Журі – "Обереги" Даші Ярмолюк з Фастова за найкращу режисуру та стрічку "Потрібен новий телефон" Івана Кудренка з Дніпра.

Приз глядацьких симпатій, який присуджується за результатом голосування глядачів на сайті фестивалю, та нагороду у розмірі 8 000 гривень отримала стрічка "Звідки плями у Саламандри?" (режисер Василь Короп, місто Київ).

Результати 6-го Конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми / Фото з фейсбуку Чілдрен Кінофесту