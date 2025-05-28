Що подивитись на 12-му Чілдрен Кінофесті та коли й де відбудеться подія

Вже незабаром стартує 12-й Чілдрен Кінофест – масштабний фестиваль кіно для дітей та підлітків. Він відбудеться з 13 по 22 червня в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Тернополя, Хмельницького, Запоріжжя та Чернігова.

Чілдрен Кінофест – одна з головних подій першого місяця літа. Деякі фільми також можна буде подивитися онлайн. З повною програмою фестивалю можна ознайомитися на сайті, передає Кіно 24.

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Чілдрен Кінофест: список фільмів

Головною частиною програми є міжнародний конкурс. Сім різних картин із різних європейських країн змагатимуться за головний приз. До списку увійшли такі стрічки:

"Динозаврик" (6+) – анімація спільного виробництва Чехії, Польщі та Словаччини. У ній розповідається про пригоди маленького Диплодока, який відправляється в подорож, щоб зустріти нових друзів і відшукати своїх батьків, які зникли за загадкових обставин.

"Динозаврик": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Мая, дай мені назву" (6+) – французька анімація, яку створили завдяки особистому спілкуванню оскароносного режисера Мішеля Гондрі з донькою. Щовечора дівчинка говорила батькові назву, а він створював короткий мультфільм із нею в головній ролі.

"Мая, дай мені назву": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Книгоходець" (7+) – німецьке сімейне бадді-муві. У фільмі демонструється поступове зародження дружби між двома різними людьми: відлюдькуватим працівником книгарні Карлом і товариською дівчинкою Шашею.

"Книгоходець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Стрибок у часі" (8+) – іспанська науково-фантастична пригода, в якій гармонійно поєднуються подорожі в часі та сімейні цінності. Це історія про хлопчика, чия родина несподівано зникла, але так само несподівано повернулася через багато років.

"Стрибок у часі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ларс. LOL" (8+) – норвезька сімейна драма, в якій розповідається про дівчинку Аманду. Їй доручили опікуватися однокласником із синдромом Дауна. Фільм показує, як із сором'язливості та соціальних стереотипів народжується справжня міцна та щира дружба.

"Ларс. LOL": дивіться онлайн трейлер фільму

"Востаннє, коли ми були дітьми" (9+) – італійсько-французький історичний фільм про чотирьох друзів. Події розгортаються на початку Другої світової війни. Коли нацисти забирають одного з них, інші відправляються у відчайдушну і дуже ризиковану подорож Італією, щоб врятувати його.

"Востаннє, коли ми були дітьми": дивіться онлайн трейлер фільму

"Район №5" (13+) – соціально-важлива стрічка спільного виробництва Сербії, Чехії, Хорватії та Словенії. За сюжетом, група підлітків, які конфліктують, змушені об'єднатися проти спільного ворога – будівельної компанії, що хоче зруйнувати їхній улюблений скейт-парк.

"Район №5": дивіться онлайн трейлер фільму

Крім міжнародного конкурсу, програма передбачає дитячий конкурс короткометражних фільмів. З усіх проєктів, які подали юні режисери та режисерки, організатори обрали 19 фіналістів. Вони змагатимуться за Приз журі та Приз глядацьких симпатій.

Доповнять позаконкурсну програму два ретроспективні фільми: німецька пригодницька комедія "Літо сюрпризів", яка перемогла на фестивалі торік, і класична екранізація шведської казки "Пеппі Довгапанчоха" (1969), присвячена 80-річчю книги.

Постер до Чілдрен Кінофесту / Фото пресслужба

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