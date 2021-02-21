Чим закінчились серіали, які ви роками дивились у дитинстві: обережно, спойлери

По телебаченню йде безліч серіалів. Ми ж пригадали про найдовші з них, які мало хто осилив додивитись до кінця. Або ж це було так давно, що кінцівка сама стерлась з пам'яті.

Кожен з цих серіалів став культовим. Частина з них навіть отримала римейки. Вкотре наголосимо, що описуємо кінцівки, нічого не фільтруючи. Тож якщо хочете уникнути спойлерів до якогось конкретного серіалу, радимо прогорнути його опис.

До теми Який фільм подивитися: тест для тих, кому важко визначитись

"Ксена: принцеса-воїн" (1995 – 2001)

Це фентезі про богів, напівбогів, древні цивілізації, кохання й дружбу. Колись давно Ксена була безжальною войовницею, але потім перейшла на світлий бік та стала захищати світ від зла і темних сил. У цьому їй допомагає подруга Габріель.

Чим закінчився:

Ксена і Габріель прибувають до Японії, де їх очікує найбільша загроза. Проти них виступає дух Йодоші і його 20-тисячна армія самураїв. У нерівній битві Ксена загинула, але одразу переродилась в привид і перемогла Йодошу. У фінальній сцені Габріель і дух Ксени пливуть на кораблі й готуються до нових битв.



Кадр з серіалу "Ксена: принцеса-воїн" / Фото Pinterest

"Альф" (1986 – 1990)

Це історія про інопланетянина, який вижив після того, як його рідна планета Мелмак вибухнула. Корабель врізався в гараж в Лос-Анжелесі, тож після цього він почав переховуватись у підвалі сім'ї Таннерів від спецслужб. Але Альфу важко бути непоміченим, адже це – буркотливий непосида, який постійно потрапляє у всілякі халепи.

Чим закінчився:

В останній серії Альф отримує послання від інших представників своєї раси, які вижили. Вони запросили його колонізувати нову планету і він погодився. Альф прощається з сім'єю Таннер і йде в поле, де очікує на прибуття летючої тарілки. Але з'являється армія, яка відлякує космічний корабель і захоплює інопланетянина. Ремарка: сценаристи не планували таку жорстоку кінцівку. Це мало бути зав'язкою до нового сезону, але серіал не продовжили. Натомість через 6 років, а саме у 1996, вийшов повнометражний фільм "Проєкт: "Альф". Там фанатам показали, що Альф вижив.



Кадр з серіалу "Альф" / Фото Pinterest

"Доктор Хаус" (2004 – 2012)

Цинічний, але при цьому видатний та надзвичайно талановитий лікар-діагностик Грегорі Хаус розв'язує складні медичні загадки на льоту. Ним захоплюються абсолютно усі, але через його характер з ним важко підтримувати здорові стосунки. Також Хаус має серйозну залежність від рецептурних знеболювальних наркотичних таблеток "Вікодин".

Чим закінчився:

Хаус відмовився створювати сім'ю з Лізою Кадді. Лікар інсценує свою смерть, сідає на мотоцикл та вирушає подорожувати з помираючим від раку другом Вілсоном.



Кадр з серіалу "Доктор Хаус" / Фото Pinterest

"Друзі" (1994 – 2004)

Це історія про компанію з 6 молодих людей, які живуть у Нью-Йорку. В одній квартирі на Манхеттені проживають 2 подруги – Рейчел і Моніка. Навпроти мешкають хлопці Джої та Чендлер. Натомість брат Моніки Росс і її колишня сусідка Фібі часто заглядають до них у гості. Всі вони намагаються побудувати свою кар'єру, але при цьому часто проводять час або в Моніки вдома, або в кав'ярні Central Perk.

Чим закінчився:

Сурогатна матір народжує для Моніки та Чендлера двійнят – хлопчика і дівчинку. А Рейчел і Росс, нарешті, зійшлися. Наприкінці останньої серії Моніка та Чендлер переїжджають у будинок за містом. Разом з ними ключі від квартири залишають усі друзі. Компанія йде у кав'ярню та залишає вже пусту квартиру назавжди.



Кадр з серіалу "Друзі" / Фото Pinterest

кінобоксу Lay’s

"Таємниці Смолвіля" (2001 – 2011)

У серіалі розповідають про юність Супермена, який прилетів з планети Криптон. Він дорослішає, вивчає себе і ніяк не може зрозуміти, чому він не такий, як усі. І, звісно, долає злі сили.

Чим закінчився:

Кларк одягає свій латексний костюм і рятує Метрополіс разом з його мешканцями. З цього моменту він вже не молодий хлопець, а справжній Супермен.



Кадр з серіалу "Таємниці Смолвіля / Фото Pinterest

"Усі жінки – відьми" (1998 – 2006)

Це історія про трьох світлих сестер-відьом, які рятують світ від злих сил та попутно намагаються побудувати своє особисте та професійне життя у звичайному людському світі.

Чим закінчився:

Під час великої битви помирають Фібі та Пейдж. Але старша сестра Пайпер вижила і примудрилися отримати чарівне кільце, за допомогою якого перемістилася в минуле, щоб попередити сестер. Втім, вона злегка промахнулась і потрапила в 1975 рік. Там вона зустріла батьків і попросила їх про допомогу. Зрештою, зло таки вдалося перемогти. Наприкінці серії ми бачимо стареньку Пайпер, яка розповідає історію про сестер своїй онучці. Дівчинка володіє такими ж силами, якими володіла померла найстарша сестра Прю.



Кадр з серіалу "Усі жінки – відьми" / Фото Pinterest

До теми Комедії для веселого вечора з друзями: 12 фільмів, які розсмішать кожного

"Район Беверлі-Гіллз" (1990 – 2010)

Впродовж перших 4 сезонів за основу сюжету взята історія родини Уолш. Подружня пара Джим і Сінді переїжджає з північного штату Міннесоти разом зі своїми двома дітьми (двійнятами Брендою і Брендоном) у спекотний Беверлі-Гіллз в Каліфорнії. У першу чергу це складно для двійнят, адже їх оточують розпещені діти багатих і знаменитих людей.

Чим закінчився:

Девід і Донна розуміють, що все ще люблять один одного та вирішують одружитися. Під час їхнього весілля Келлі вирішує спробувати знову почати відносини з Діланом.



Кадр з серіалу "Район Беверлі-Гіллз" / Фото Pinterest