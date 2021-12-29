Чому "Не дивися вгору" так "заходить" українцям: відгуки мережі

Netflix неабияк вразив прем’єрою комедійної політичної сатири з Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп "Не дивися вгору". Українці вже переглянули фільм і поділилися своїми враженнями у соцмережах. Зокрема, прокоментували стрічку акторка Ірма Вітовська та письменниця Оксана Забужко. Хто залишився вражений, а для кого це чергова комедія – читайте у матеріалі.

"Нарешті знято фільм про наш "колективний тупік", – так прокоментувала фільм акторка Ірма Вітовська. А письменниця Оксана Забужко після перегляду "Не дивися вгору" наголосила, що це найкраща американська "чорна" комедія, яку вона бачила від часу Serial Mom.

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Повний текст повідомлення Ірми Вітовської у фейсбуці

"Нарешті знято фільм про наш "колективний тупік"… і комета, немов вирок, куди рухається людство… вирок всій цій нашій "вітрині", у якій ми живемо… Наш світ летить в дупу... Все швидше і швидше... (це світова катастрофа і ми не виняток... Хайп, вітрина, віртуальне існування, споживацтво і деградація освіти та культури... Дезорієнтоване населення в питанні смаку, цінностей і надзадач, для чого воно... Руйнація триває... А до епохи творення доживуть далеко не всі (і чи доживуть... Фільм – постріл нам в скроню, матюк в очі цьому світу, примітизованому і жорстокому… Для мене, найкращий в очікуванні чесності від кіно, фільм цього року, що нарешті про це прокричав… Сатира, що легко і глибоко, влучає в цю всю херню…"



Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото з Кіноріуму

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Повний текст повідомлення Оксани Забужко у фейсбуці

"Якби раптом кого цікавила моя думка: Don't Look Up – найкраща американська "чорна" комедія, яку я бачила від часу Serial Mom: фільм, знятий акурат так, як коли б у нас лишалося оті 6 місяців і 14 днів, щоб урятувати Землю, і треба було натискати на всі найочевидніші, найбільш "лобові" стереотипи, щоб до кожного дійшло. (Особисто я цілий фільм просміялась і проплакала навпереміну, але й про цей випадок там є своя кнопка стереотипу, пам'ятаєте – після виступу Кейт у ранковому шоу колеґа підходить до її бойфренда: "Слухай, чувак, якщо тобі треба, я знаю кльового спеціаліста з біполярного розладу"!!!.

(Література так не зможе: вона, при всьому своєму технологічному демократизмі – книжка ж, начебто, доступна всім, які проблеми, ґайз? – для нашої епохи занадто "панське" мистецтво: і на його створення, і на засвоєння, "щоб дійшло", потрібен ЧАС. А власне час, відведений нам на думання й почування, в сучасній цивілізації стискається, як шаґренева шкіра. Скидаю капелюха перед Маккеєм, він остаточно мене переконав: нині не час на мою Кассандру – хай кіношники верещать на все горло те, що яких 30–40 років тому верещали людству письменники, а наша літератська справа – зосередитись на тому, чого візуалка не вміє, і ніколи не зуміє: на запасанні "духовного жирку", який дуже скоро всім нам ой як знадобиться – навіть якщо комета Деб'яскі не прилетить..."



Леонардо Ді Капріо "Не дивися вгору" / Фото з Кіноріуму

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Некомпетентність і недолугість влади: ще більше відгуків мережі

Однак, не всі в захваті від сюжету та гри акторів. Наприклад, продюсер фільму "Мої думки тихі" Дмитро Суханов також переглянув стрічку і не хотів би рекомендувати її. Він наголосив, що "фільм знятий так само немислимо, як поводяться головні герої".

Ярина Ключковська розповіла своїм друзям у фейсбуці, що "цей фільм – колективний маніфест проти популізму та маніпуляцій, проти підміни реалій ефективною медійною картинкою. І ця щирість вистрілює через екран і чіпляє".

Промопродюсер Film.ua назвав "Не дивися вгору" найкращим фільмом 2021 року. "Абсолютно шедевральне кінотворіння, сатирична трагікомедія, можливо найкращий фільм року згідно з моїм баченням". Дмитро Майстренко похвалив й операторську роботу: "Камера час від часу вихоплює здавалось би несуттєві предмети та деталі, знімає під дивним кутом, але в цьому проявляється одна із сил стрічки – усі дрібниці не самі по собі, а в сумі створюють напрочуд глибоке та насичене кінополотно.



Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото з Кіноріуму

Сценарій писався саме з подій в Україні: найпалкіші кіномани про фільм З приводу стрічки "Не дивися вгору ". Якщо навіть комедію американці створили з Армагеддоном у фіналі, то справи на Землі дійсно кепські. Чомусь здається, що сценарій писався саме з подій в Україні. От як тільки Єрмак засвітився в ОПі, так з нього і списали образ того хлопа у фільмі, що постійно був поряд з президентом. Чи дивився цей фільм Зеленський і як йому такий фінал? Чи варто йому було лізти на цей п'єдестал? Питання;

"З однієї сторони – це комедія. А з іншої – фільм реально лякає, особливо закінченням. З однієї сторони – це сатира. А з іншої – ми бачимо все це навколо кожного дня. Некомпетентність і недолугість влади. Конспірологія замість науки. Позитивне мислення замість реальності. Лозунги замість фактів. Вже давно кіно не залишало мене під таким враженням";

"Тільки вчора подивились. Спочатку сміялись, бо пародія на життя, а потім сміялись, бо зрозуміли, що ніфіга не пародія";

"Фільм настільки універсальний, що ситуацію можна накласти на будь-яку країну або історичний період. Скрізь, де люди заплющують очі на очевидні факти, це веде до неминучої катастрофи. Тому майже від початку було ясно, що хепі енду не буде, та й він би все лише зіпсував;

Меріл Стріп шикарно зобразила Трампа. Я коли дивилась, так і бачила Трампа, коли він давав пресконференції разом з Ентоні Фаучі й другими вченими на початку пандемії.

"Подивитися всім обов’язково! Футуристичний реалізм".

Меріл Стріп у фільмі "Не дивися вгору" / Фото з Кіноріуму Читайте ще Про роботу з Поляковою, зйомки комедії та творчі плани: ексклюзивне інтерв’ю з Михайлом Хомою "Не дивися вгору": актори, сюжет та трейлер

Цікаво що, Леонардо Ді Капріо у фільмі з’явився у незвичайному для себе образі: з хвилястим волоссям, бородою й окулярах, а його подруга Дженніфер Лоуренс – з рудим волоссям і чубчиком. Окрім цих акторів, фільм має фантастичний зірковий склад, ми побачимо: Меріл Стріп, Джонні Хілла, Аріану Гранде, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшетт та інших.

За сюжетом двоє астрономів, яких зіграли Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс, під час дослідження зрозуміють, що до Землі наближається комета, яка може знищити планету. Вони як тільки можуть намагаються попередити про небезпеку, однак з вчених лише глузують, ба більше, намагаються їх заарештувати у зв’язку з поширенням начебто неправдивої інформації. Однак, герої не здаються.

Зараз, я вважаю, варто мовчати та роздумувати,

– каже Меріл Стріп на заяву Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс про комету у трейлері.

"Не дивись вгору" 2021: дивіться другий трейлер