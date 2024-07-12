Пішла після довгих страждань: стали відомі подробиці смерті зірки "Сяйва" Шеллі Дюваль

Американська актриса Шеллі Дюваль померла у віці 72 років. Вона стала відомою завдяки своїй незабутній ролі у культовому фільмі жахів "Сяйво" режисера Стенлі Кубріка.

Про велику втрату у світі кіно стало відомо 11 липня. Акторка померла через ускладнення, які були викликані діабетом.

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Подробиці смерті зірки "Сяйва" Шеллі Дюваль

Трагічну звістку про смерть зірки повідомив чоловік, Ден Гілрой. Він зазначив, що вона пішла після довгих страждань, і вважає, що це, напевно, краще для неї.

Я не можу передати, як мені її не вистачає,

– додав чоловік.

Чоловік підтвердив, що Шеллі перебувала в госпіталі через ускладнення діабету "останні кілька місяців" і була прикута до ліжка. Він висловив радість за неї, що тепер вона звільнилася від страждань.

Труднощі акторки під час зйомок у "Сяйві"

Фільм "Сяйво" ввійшов до Книги рекордів Гіннеса за кількістю повторних зйомок однієї сцени з діалогами – їх було цілих 148 разів. Режисер Стенлі Кубрик змушував її повторювати кожний діалог у кадрі понад 35 разів.

"Сяйво": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім того, сцена, в якій героїня Шеллі Дюваль біжить нагору, маючи в руках бейсбольну биту, стикаючись зі своїм чоловіком, була перезнята виснажливі 127 разів. Також відомо, що режисер Стенлі Кубрик не розповів Дюваль про те, що Ніколсон пробиватиме сокирою зачинені двері, що спричинило справжню налякану реакцію акторки.