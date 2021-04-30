"Чому жінки вбивають": розсекретили, коли вийде 2 сезон популярного серіалу

Від прем’єри першого сезону серіалу «Чому жінки вбивають» пройшло вже два роки. Тоді, у 2019 році, серіал у мережі вибухнув шаленою популярністю і одразу ж прикував увагу кіноманів. Прем’єра другого сезону запланована на червень 2021 року.

Перші 10 епізодів серіалу "Чому жінки вбивають" вийшли на екран 16 серпня 2019 року. Серіал був створений Марком Черрі для CBS All Access.

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Дата виходу "Чому жінки вбивають"

Серіал було продовжено на другий сезон одразу після виходу першого. Спершу дату виходу другого сезону планували на квітень 2020 року. Але пандемія COVID-19 повпливала на фільмування серіалу і дату перенесли. Нині ми очікуємо, що другий сезон вийде 3 червня 2021 року. Кожна нова серія з’являтиметься щотижня.

Епізод 1 – 3/06

Епізод 2 – 10/06

Епізод 3 – 17/06

​Епізод 4 – 24/06

​Епізод 5 – 1/07

​Епізод 6 – 8/07

​Епізод 7 – 15/07

​Епізод 8 – 22/07

​Епізод 9 – 29/07

​Епізод 10 – 5/08

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Про що буде другий сезон "Чому жінки вбивають"

​​Серіал отримав шалену підтримку глядачів, тому у другому сезоні шанувальники дізнаються про нові пари, нові проблеми та нові способи вбивства популярного серіалу. Попри те, другий сезон «Чому жінки вбивають» розповідатиме про абсолютно нових жінок, які житимуть своїм життям, але дещо буде їх поєднувати. Одна з історій буде присвячена парі, чий шлюб виявиться під загрозою, коли дружина дізнається, що її чоловік зовсім не той, за кого себе видає. Події відбуватимуться у 1949 році. У другому сезоні ми дізнаємося, що змушує все ж жінок вбивати.

Актори й ролі "Чому жінки вбивають"

Відомо, що у новому сезоні будуть нові актори, які зіграють нових персонажів з новою історією.

Еллісон Толман в ролі Альми;

Нік Фрост в ролі Бертрама;

Лана Паррія в ролі Ріти;

Б. К. Кеннон в ролі Ді;

Джордан Крісті в ролі Верна;

Меттью Даддаріо в ролі Скутера;

Вероніка Фалькон в ролі Кетрін;

Вірджинія Вільямс в ролі Грейс;

Джессіка Філліпс в ролі Джоан;

Айлін Галіндо в ролі Ізабель;

Керрі О ' Меллі в ролі Мавіс.



Еллісон Толман і Нік Фрост в серіалі другого сезону "Чому жінки вбивають" / Фото Yahoo News