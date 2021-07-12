"Чорна вдова" побила очікування Marvel, зібравши шалену суму на старті прокату

Стартові збори "Чорної вдови" перевершили найсміливіші очікування аналітиків та корпорації Disney. До кінця першого вік-енду фільм зібрав в усьому світі приблизно 218 мільйонів при прогнозах на рівні 140 мільйонів доларів.

"Чорна Вдова" показала найкращі результати з початку пандемії

На американському кіноринку збори стрічки склали 80 мільйонів доларів. Іноземні ринки дали ще 78 мільйонів, а випуск фільму в Disney Plus дозволив заробити ще 60 мільйонів. У США «Чорна Вдова» показала найкращий старт з початку пандемії.

Не пропустіть "Скарлетт Йоганссон і Флоренс П’ю заслуговують кращого, ніж "Чорна вдова": відгуки критиків

Згідно з даними Deadline, більшу частину каси в Disney Plus також згенерували глядачі зі США. В результаті «Чорна Вдова» стала першим фільмом з початку пандемії, який заробив на старті лише у Сполучених Штатах понад 100 мільйонів доларів за перші вихідні.

Серед іншого фільм кіностудії Marvel, стартував з рекордом у мережі кінотеатрів IMAX.

Сукупні збори екранізації на найбільших екранах за перші вихідні перевищили 12 мільйонів доларів .

. З цієї суми 7,2 мільйона доларів картина заробила у Північній Америці.



"Чорна Вдова" б’є рекорди на старті / Фото Marvel

Крім того, "Чорна Вдова" показала третій кращий старт серед сольних фільмів за зборами, поступившись місцем лише "Чорній Пантері" та "Капітану Марвел".

Варто зазначити, що це лише початок, для стрічки Marvel, адже їй ще належить вийти у Китаї та інших важливих для картини ринках.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер фільму