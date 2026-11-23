Не кожен жарт має бути добрим, а комедія – закінчуватися веселою історією з хепі-ендом. Іноді найсмішніші сцени народжуються з абсурду, злочинів, незручних ситуацій і навіть людської жорстокості. Саме на цьому грають чорні комедії: змушують сміятися там, де, здавалося б, зовсім не до сміху.

24 Канал зібрав фільми для тих, хто любить нестандартний гумор, несподівані повороти та історії, які не вкладаються у звичні рамки комедійного жанру.

"Паразити" (2019)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: чорна комедія, драма, трилер.

Пон Джун Хо перетворив розмову про соціальну нерівність на фільм, який спершу розважає, а згодом змушує ніяково замовкнути. "Паразити" стали першою неангломовною стрічкою, що здобула "Оскар" за найкращий фільм. Режисер продумав навіть простір будинку: сходи, підвали й великі вікна нагадують про прірву між багатими та бідними. Комічні побутові деталі поступово набувають тривожного значення, а глядач непомітно опиняється в пастці разом із героями.

Дивіться трейлер фільму "Паразити" онлайн:

"Гра в хованки" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: чорна комедія, жахи, трилер.

Самара Вівінг доводить, що навіть весільна сукня може стати бойовим обладунком. Її героїня потрапляє у світ заможної родини, де за бездоганними манерами ховаються дивні традиції. Фільм висміює привілеї та людей, які звикли, що правила існують для інших. Режисери Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт доводять абсурд до межі, а потім різко змінюють тон. Контраст між розкішним весіллям і цілковитим хаосом робить стрічку кумедною й моторошною водночас.

Дивіться трейлер фільму "Гра в хованки" онлайн:

"Меню" (2022)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: чорна комедія, психологічний горор, сатира, трилер.

Ральф Файнс, Аня Тейлор-Джой і Ніколас Голт зібралися в історії, яка перетворює вечерю в елітному ресторані на сатиру про статус і снобізм. Шеф-кухар тут не просто готує страви, а ставить виставу для гостей, які звикли платити за відчуття винятковості. Автори висміюють людей, які споживають мистецтво заради престижу й можливості похизуватися. У "Меню" навіть опис страви може звучати як вирок, а ввічлива ресторанна атмосфера поступово стає загрозливою.

Дивіться трейлер фільму "Меню" онлайн:

"Залягти на дно в Брюгге" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,9/10

Жанр: чорна комедія, кримінал, драма.

Задум фільму з'явився після поїздки режисера Мартіна Макдони до бельгійського Брюгге. Мальовниче місто настільки його захопило, що він уявив, як у майже казковій декорації почуватимуться люди зовсім не казкової професії. Так народилася історія, у якій наймані вбивці розмірковують про мистецтво, архітектуру й туристичні пам'ятки. Колін Фаррелл і Брендан Глісон створили дует, у якому цинізм межує з несподіваною ніжністю. За дотепними діалогами поступово відкривається історія про провину та спробу з нею жити.

Дивіться трейлер фільму "Залягти на дно в Брюгге" онлайн:

Чорний гумор часто змушує вболівати за тих, кому в реальному житті ми б точно не потиснули руку, – особливо коли йдеться про героїв із цих п’яти фільмів, які чинять жахливі речі, але все одно притягують увагу.