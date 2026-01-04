Драматичний серіал на Netflix, який триматиме в напрузі до фіналу

18 вересня 2025 року на Netflix відбулась прем'єра драматичного серіалу "Чорний кролик", головні ролі в якому зіграли Джуд Лоу і Джейсон Бейтман. Над ним працювали Зак Бейлін і Кейт Сассман.

"Чорний кролик" має досить високий рейтинг IMDb – 7.3/10. Серіал можна подивитися за один день. Опис сюжету, трейлер та список акторів, які долучилися до зйомок, – у матеріалі 24 Каналу.

Про що серіал "Чорний кролик"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Глядачі спостерігають за бурхливим життям нічного Нью-Йорка. Це історія про двох братів. Джейк Фрідкен – харизматичний власник ресторану "Чорний кролик", який може стати найпопулярнішим у місті. Проте несподівано до бізнесу повертається його брат Вінс і з'являються проблеми. Старі травми та небезпеки здатні зруйнувати все, що будували чоловіки.

Це насправді про братів, які люблять одне одного, але не підходять одне одному – один невдаха, а інший більш замкнутий. Кожен може це зрозуміти. У кожного є або брат, сестра або друг, з якими ви любите бути разом, але це певною мірою небезпечно; ця людина зазвичай втягує вас у халепу, але з нею справді цікаво,

– поділився Зак Бейлін.

"Чорний кролик": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто знявся у серіалі?

Окрім Джуда Лоу і Джейсона Бейтмана, у серіалі знялися: