Третій сезон "Чудотворців" з Деніелом Редкліффом: з’явилася дата релізу та захопливий тизер

21 травня 2021 , 12:02
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Джерело:

24 канал

Телеканал TBS опублікував тизер третього сезону серіалу "Чудотворці", а також оголосив дату прем’єри – 13 липня 2021 року. Шоураннерами продовження стануть Ден Мірк і Роберт Паднік, які замінять Саймона Річа.

Про що третій сезон серіалу "Чудотворці: Орегонська стежка"

Події відбуватимуться в 1844 році на Дикому Заході. Провідник, небезпечний злочинець і емансипована жінка об’єднуються, щоб очолити караван, що йде на захід по Орегонській стежці.

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Сезон матиме 10 серій. 

Актори та ролі серіалу "Чудотворці: Орегонська стежка"

  • Джеральдін Вісванатхан – волелюбна жінка;
  • Денієл Редкліфф – провідник;
  • Стів Бушемі – злочинець;
  • Каран Соні.

"Чудотворці: Орегонська стежка" 2021: дивіться тизер 

 

Про що серіал "Чудотворці"

Легкий комедійний серіал про Небесну канцеляріїю – місце, де безліч відділів під керівництвом Творця управляють життям на Землі. Одного разу нова працівниця Елайза випадково насилає ураган, і терпіння Творця уривається: він погрожує знищити планету, адже вже давно відчуває, що Земля – це провальний проєкт. Елайза укладає з ним парі й разом зі своїм інфантильним напарником, якого грає Денієл Редкліфф, поривається врятувати усе живе за два тижні. 
Автор: Наталія Гулій