Чую вибухи та стою у черзі за продуктами, – режисер з Білорусі знімає фільм про війну у Києві
Джерело:"Радіо Свобода"
Білоруський кінорежисер Антон Тележніков знімає фільм про війну Росії проти України. Він розповів редакції "Радіо Свобода", що, так само як кияни, спостерігає за вибухами на правому березі та стоїть у черзі за продуктами.
Режисер-документаліст приїхав до України за кілька днів після початку війни. В інтерв’ю "Радіо Свобода" він також розповів про ситуацію у Києві та про те, як білоруси воюють за Україну з 2014 року.
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Зауважимо, Антон Тележніков зняв чотири документальні фільми про білорусів, які воюють за Україну у складі українських добровольчих загонів, зокрема про загиблого в бою на Донбасі Олександра Черкашина.Зверніть увагу. Інтерв'ю на "Радіо Свобода" опубліковане 2 березня.
У розмові з білоруською редакцією "Радіо Свобода", режисер розповів, що росіяни обстрілюють не тільки інфраструктуру, пов'язану або з обороною, або з інформацією, щоб пошкодити комунікації, а й розстрілюють мирних жителів.
Під телевежею загинули звичайні перехожі, що обгоріли від бомби. Стріляють за критичними, на їхню думку, цілями, важливими чи символічними для України. Але під обстріл підпадають і мирні жителі. Росіян це не бентежить,
– каже режисер.
"Між людьми є взаємодопомога. Пильність городян дуже висока. Це я відчув на собі. Коли фотографував на телефон, на мене почали поглядати перехожі, але встиг показати їм своє журналістське посвідчення", – доповнив він.
За словами режисера, було відчуття, що його можуть затримати, але неприязні до білорусів у Києві він не відчув.
Білоруси борються за Україну з 2014 року, віддаючи життя та кров. Однією із перших жертв на Майдані став білорус Михайло Жизневський, нам не треба нікому нічого доводити. Білоруські волонтери, як і раніше, їдуть в Україну. На жаль, ми не впливаємо на рішення, які приймає Лукашенко. Він не отримав нашої згоди на те, що робив,
– поділився кінодіяч.
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Режисера дуже вражає те, як Україна бореться та відбиває агресію. І суспільство, і армія змінилися за вісім років.
"Багато хто не збирається їхати з Києва. Люди впевнені у своїй державі, Зеленський має потужну підтримку навіть серед тих, хто його раніше не підтримував. Путін не врахував чинник українського народу. Білоруси мають брати приклад з українців. Нам не повинно бути соромно. Ми підтримуємо Україну, ми боремося. Білоруси захищають Україну зі зброєю в руках", – підсумував режисер.
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