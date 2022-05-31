Вже цієї осені планують зйомки соціального трилера про вірусну хворобу, до якої схильні лише дуже багаті люди. Спочатку вона вражає мільярдерів, найвпливовіших людей планети, а потім мільйонерів і тих, хто теж має хороше фінансове становище.

Читайте також Замість Джонні Деппа: Марго Роббі може з’явитися у нових "Піратах Карибського моря"

За сюжетом, будь-які накопичення можуть спричинити загибель – ніхто не знає, який прийнятний рівень бідності гарантує виживання. У фільмі всі люди перебуватимуть у паніці, кожен намагатиметься позбутися будь-яких вкладень, щоб їх не вразив вірус.

Rich Flu стане другим повнометражним фільмом іспанського режисера Гальдера Гастелу-Уррутія, чий режисерський дебют "Платформа" у 2019 році отримав нагороду як найкращий фільм та найкращий F/X на Міжнародному фестивалі фантастичних фільмів в Сіджасі.

Rich Flu – це величезна сага, сповнена несподіваних сюжетних поворотів, перешкод та сюрпризів. Але насамперед це складна та провокаційна емоційна подорож у глибини людської душі,

– сказав режисер.

Творці картини намагатимуться показати, наскільки далеко може зайти людина, щоб себе врятувати. Режисер Гальдер Гастелу-Уррутія напише сценарій у співавторстві із Педро Ріверо.

Дізнавайтеся більше З кадрами Маріїнського палацу: у мережі з’явився індійський фільм, який зняли у Києві до війни

Даніель Брюль та Маколей Калкін доєдналися до Розамунд Пайк у трилері про пандемію Rich Flu

Кого зіграє Розамунд Пайк наразі не відомо, однак, Гальдер Гастелу-Уррутія вважає, що лише "смілива та розумна Розамунд Пайк може втілити у життя цей фільм". Про ролі Даніеля Брюля та Маколея Калкіна також наразі невідомо.

Як відомо, Брюль востаннє знявся у таких проєктах: "Сокіл та Зимовий солдат" та "Kingsman: Велика гра" (2021 роки). Останнім серіалом Калкіна стала "Американська історія жаху: Подвійний сеанс" (2021 рік), а фільмом – "Похмілля у Таїланді" (2019 рік).

Нагадаємо, американський стрімінговий сервіс Netflix остаточно покинув російський ринок. Тепер передплатники з Росії більше не мають доступу до послуг.