Даніель Брюль та Маколей Калкін зіграють у фільмі про смертельний вірус для багатих

Актори Даніель Брюль та Маколей Калкін доєдналися до Розамунд Пайк у трилері про пандемію Rich Flu. Продюсером стрічки стане Пабло Ларраін, який торік працював над драмою "Спенсер".

Вже цієї осені планують зйомки соціального трилера про вірусну хворобу, до якої схильні лише дуже багаті люди. Спочатку вона вражає мільярдерів, найвпливовіших людей планети, а потім мільйонерів і тих, хто теж має хороше фінансове становище.

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За сюжетом, будь-які накопичення можуть спричинити загибель – ніхто не знає, який прийнятний рівень бідності гарантує виживання. У фільмі всі люди перебуватимуть у паніці, кожен намагатиметься позбутися будь-яких вкладень, щоб їх не вразив вірус.

Rich Flu стане другим повнометражним фільмом іспанського режисера Гальдера Гастелу-Уррутія, чий режисерський дебют "Платформа" у 2019 році отримав нагороду як найкращий фільм та найкращий F/X на Міжнародному фестивалі фантастичних фільмів в Сіджасі.

Rich Flu – це величезна сага, сповнена несподіваних сюжетних поворотів, перешкод та сюрпризів. Але насамперед це складна та провокаційна емоційна подорож у глибини людської душі,

– сказав режисер.

Творці картини намагатимуться показати, наскільки далеко може зайти людина, щоб себе врятувати. Режисер Гальдер Гастелу-Уррутія напише сценарій у співавторстві із Педро Ріверо.

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Даніель Брюль та Маколей Калкін доєдналися до Розамунд Пайк у трилері про пандемію Rich Flu

Кого зіграє Розамунд Пайк наразі не відомо, однак, Гальдер Гастелу-Уррутія вважає, що лише "смілива та розумна Розамунд Пайк може втілити у життя цей фільм". Про ролі Даніеля Брюля та Маколея Калкіна також наразі невідомо.

Як відомо, Брюль востаннє знявся у таких проєктах: "Сокіл та Зимовий солдат" та "Kingsman: Велика гра" (2021 роки). Останнім серіалом Калкіна стала "Американська історія жаху: Подвійний сеанс" (2021 рік), а фільмом – "Похмілля у Таїланді" (2019 рік).

Нагадаємо, американський стрімінговий сервіс Netflix остаточно покинув російський ринок. Тепер передплатники з Росії більше не мають доступу до послуг.