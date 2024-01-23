Наймолодша акторка "Спіймати Кайдаша" позувала у відвертій фотосесії: спокусливі кадри

Дарина Федина, наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша", опублікувала фото, де постала у дуже відвертому образі. Після початку великої війни зірка рідко ділиться особистими світлинами.

Та цього разу Федина привернула увагу підписників, поставши у сміливому образі, зовсім не притаманному її героїні у серіалі "Спіймати Кайдаша".

Рекомендуємо Серіали про спорт на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Дарина Федина знялась у відвертій фотосесії

Після початку великої війни акторка зберегла всі свої фотографії в архіві, але надалі все-таки вирішила повернути їх на сторінку. Завдяки старим знімкам можна простежити, як вона змінилася протягом років. А особливо, порівнявши старі фото зі світлинами, опублікованими нещодавно.

Для фотосесії акторка обрала білу сорочку, одягнуту задом наперед, що ледь прикриває її тіло. На обличчі зірки простежується природність та чуттєвість.

Глядачі відреагували на таку відвертість юної акторки. Ось, що вони пишуть:

"Крихка прекрасність!"

"Вау! Естетичне задоволення!"

"Чарівна українка і неперевершена акторка!"

Дарина Федина – наймолодша акторка стрічки "Спіймати Кайдаша"

На момент зйомок серіалу, дівчині було всього 17 років. Після завершення проєкту вона повернулася з Києва, там вона навчалась в університеті імені Карпенка-Карого, до свого рідного Львова і наразі працює в театрі.

Дарина стала популярною завдяки українській екранізації "Спіймати Кайдаша", де зіграла ніжну та витончену Мелашку. Вже тоді Федина отримала першу хвилю хейту в свою сторону через осуд глядачів. Однак на думку багатьох юна акторка впоралась зі своєю роллю на відмінно.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу