Від юної Мелашки до відвертих фотосесій: де зараз наймолодша акторка серіалу "Спіймати Кайдаша"

Дарина Федина була наймолодшою акторкою на знімальному майданчику серіалу "Спіймати Кайдаша". Її пам'ятають, як скромну Мелашку, кохану Лавріна, утім, дівчина уже виросла з цього образу і дивує прихильників сміливими фотосесіями.

Дізнайтесь, де зараз живе та чим займається Дарина Федина. А також кому вдалося підкорити серце юної акторки поза знімальним майданчиком.

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Дарина Федина – наймолодша акторка з "Кайдашів"

Дарина Федина стала популярною завдяки культовому українському серіалу "Спіймати Кайдаша". Там вона зіграла скромну Мелашку.

Дебют серіалу "Спіймати Кайдаша" відбувся на початку березня 2020 року. Сюжет відрізняється від традиційного, оскільки сценаристка та продюсерка Наталка Ворожбит вирішила перемістити події у 2000-2010-і роки й додати трохи нових сюжетних ліній. Основний сюжет обертається навколо вічної проблеми взаємодії між батьками та дітьми.

"Спіймати Кайдаша": дивіться онлайн трейлер серіалу

Попри те, що Дарина була наймолодшою на знімальному майданчику, зізнається, труднощів з колективом не було. Адже усі підтримували один одного.

Усе моє перебування на майданчику було охоплено неймовірною підтримкою з боку кожного. Не було зверхності, хоча я цього найбільше боялася. Просто актори всі такі відомі, тому була думка, що буде складно. Але, як виявилося, не було приводів для переживань,

– поділилась акторка.

До дівчини прийшли перші прихильники її творчості. Час від часу вона отримувала повідомлення зі словами підтримки. Але також з'явились і перші хейтери, яких обурив вчинок персонажа Дарини укінці історії.

Переглядаю часто коментарі, здається, ніби деякі люди створили собі "Клуб ненависті до Мелашки". Усі мене, направду, підтримують, кажуть про хорошу роботу, то тільки роль у моєї персонажки така,

– зізналась Дарина.

Дарина Федина повернулась до рідного Львова

Після завершення проєкту вона повернулася з Києва, де навчалася в університеті імені Карпенка-Карого, до свого рідного Львова. Зараз вона займається роботою в театрі, паралельно навчаючись у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Після початку повномасштабної війни Дарина архівувала усі фото і не вела соцмережі. Утім, згодом вона повернулась. Зараз акторка зовсім не схожа на себе у 2020 році. Вона опублікувала сміливі знімки, які оцінили її прихильники. Тим самим вона привертає увагу до великих зборів, які організовує для потреб української армії та публікує у себе на сторінці.

Серед відвертих знімків та оголошень про збори також можна побачити світлину з хлопцем, який, очевидно, підкорив серце Дарини поза знімальним майданчиком. Обранцем акторки став Віталій Гордієнко, який відомий своїми оглядами фільмів та детальним аналізом якісного кінематографа на ютубі. На фото молоді люди тримаються за руки та виглядають щасливими.