Зірка "Спіймати Кайдаша" заінтригувала продовженням улюбленого народного серіалу

Акторка Дарина Федина, яка зіграла Мелашку, дружину Лавріна, пояснила, що другого сезону серіалу фанатам не варто чекати. Продовження "Спіймати Кайдаша", створеного за мотивами "Кайдашевої сім'ї" Івана Нечуя-Левицького, дійсно буде, але у зовсім іншому форматі.

З'являться так звані "Нові Кайдаші". Акторка потішила кіноманів приємною новиною: проєкт вже зовсім скоро з'явиться.

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Дарина Федина про продовження серіалу "Спіймати Кайдаша"

Акторка вирішила повідомити новину прихильникам у дуже оригінальний спосіб. Вона "продала" інформацію за донат на підтримку ЗСУ. Monobank надає можливість вручити подарунок тим, хто зробив внесок, і саме цим скористалася зірка.

Власне, "Кайдашів 2" не буде, але будуть нові "Кайдаші". Уже зовсім скоро, до речі,

– коротко сповістила вона.

Вона розмістила посилання на афішу вистави "Кайдаші. Світи" в Національному театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Там Дарина знову втілить роль Мелашки.

Чому не знімають продовження серіалу "Спіймати Кайдаша"

Усі з нетерпінням очікують на продовження серіалу, адже остання серія першого сезону завершилася незрозуміло для багатьох: Лаврін потайки зібрав речі та пішов добровольцем на війну. Цей момент залишив більше питань, ніж відповідей, тому з 2020 року глядачі вимагають продовження культової кінокартини.

Попри очікування шанувальників, сценаристка та продюсерка "Кайдашів" Наталка Ворожбит неодноразово заявляла, що продовження не буде.

Дарина Федина також підтвердила, що виходу на екрани другого сезону або навіть повнометражного фільму про скандальну родину Кайдашів не варто чекати, адже продовження не планують знімати.

Це підтверджував і Григорій Бакланов, який зіграв роль Лавріна у серіалі.

Нині ця поличка вже достатньо заповнена своїми 12 серіями, і не треба намагатися набивати її далі. Сьогодні у нашій країні зовсім інші герої,

– пояснював він.

Серіал став справжнім народним улюбленцем. Тому ви завжди можете переглянути культову стрічку онлайн та насолодитися неймовірним гумором.