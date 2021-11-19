Дар'я Петрожицька у першому трейлері комедії “Найкращі Вихідні”: магічна дата прем'єри

У лютому на українських екранах з'явиться комедія "Найкращі вихідні". Фільм створено FILM UA Group та ТОВ "Твій найкращий фестиваль" за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Про акторів, сюжет та магічну дату прем'єри читайте далі.

Сюжет комедії “Найкращі Вихідні”

У фільмі нам покажуть аж чотири захопливі історії. Перша історія розповість про мрійливого німця Ганса (Еліас Райхерт), який вирушає до Києва на Atlas Weekend, аби підкорити свою кохану Ольгу (Дар’я Петрожицька), з якою він до того спілкувався лише в Інстаграмі.

Не пропустіть Atlas Weekend та FILM.UA Group працюють над комедією "Найкращі вихідні": що відомо про фільм

Але єдине, що зараз хвилює Ольгу – хедлайнер Пітер Похер (Йорг Бертхольд), справжнісінький "rock star". Та за одну ніч стається майже неможливе – популярний співак губиться у столиці (не без участі Ганса). І хто ж допоможе їм у пошуках? Головний хейтер фестивалю – Олексій Дурнєв.

Друга історія розповість про найкращі вихідні хлопців з Кривого Рогу (Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Максим Кириченко, Валерій Морозов). Завзяті шибайголови встигнуть трохи "засмажитися", охолонути в басейні та навіть кілька разів загубити "жениха". Саме заради нього банда зібралася у столиці, аби провести найгучнішу парубоцьку вечірку.

Третя історія розповість про Міру (Наталія Бабенко) – кар’єристку з синдромом відмінниці, чия опіка над братом Лесиком (Тарас Денисюк) часто зводиться до заборон на кшталт "не дивись те, не їж це". Та ці вихідні точно вийдуть з-під її контролю: Лесик відриватиметься на фестивалі разом із запальною alyona alyona та її друзями, а Мірі доведеться оббігати на підборах пів Києва та усю територію Atlas Weekend, розшукуючи братика.

А ще ви познайомитеся з рішучою 15-річною Алісою (Аліна Чебан), яка вирушає в першу самостійну подорож, аби знайти того, чиєю творчістю надихалася все своє життя. Про це розповість четверта історія комедії. Чи вдасться дівчині порозумітися зі своїм ідеалом – батьком-рокером (Георгій Хостікоєв) та чи налагодяться її стосунки з мамою (Ірма Вітовська), яка обожнює творчість VERKA SERDUCHKA & band?

яскрава зірка колоритної співачки, її мами та веселого бенду теж засвітиться в трейлері.

Творці "Найкращих Вихідних" наголошують, що це лише початок. А з'явиться комедія на екранах 02.02.2022 року.

Трейлер комедії "Найкращі вихідні": дивіться відео онлайн