Сюжет фільму "Найкращі вихідні"

Стрічка складається з чотирьох новел, герої яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці за своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя. Але все йде шкереберть, і врешті герої виходять не тільки за поріг дому, але й за межі зони комфорту.

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Кожна новела комедійна, але має власний вектор – романтичний, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про її різні види – закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І звісно, любов до Києва, який виступає нібито окремим героєм фільму, де відбуваються всі події стрічки, а завершуються – на фестивалі Atlas Weekend під час масштабних концертів найвідоміших українських виконавців.

Для того, щоб з тобою сталося щось круте, щоб по-справжньому закохатися та відчути тепло людських стосунків, треба вийти з кімнати, з дому, з футляра, за межі своїх стереотипів,

– запевняє сценаристка проєкту Анастасія Лодкіна.

Режисер фільму Влад Климчук, відомий за першими двома частинами найкасовішої української комедії "Скажене Весілля", розповідає: "Цей фільм я для себе порівнюю з оркестром. Абсолютно різні історії, настрої та форми, що поєдналися в загальному драйвовому звучанні, захоплюють та ведуть за собою".

Акторський склад Комедії "Найкращі вихідні"

Дар'я Петрожицька,

Еліас Райхерт,

Аліна Чебан,

Георгій Хостікоєв,

Наталія Бабенко,

Тарас Денисюк,

Максим Девізоров,

Олександр Рудинський,

Максим Кириченко

У нашого фільму надзвичайне поєднання комедії та самоіронії. Зняти такий проєкт – амбіційна, непроста задача, але ми впевнені, що саме такий фільм з духом об'єднання та піднесення наразі потрібен усім нам,

– розповідають продюсери картини Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко.

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Фільмування проєкту

Знімання комедії відбудеться у липні та серпні цього року, а прем’єра "Найкращих вихідних" очікується наступного 2022 року.