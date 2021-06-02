Сюжет фільму "Найкращі вихідні"
Стрічка складається з чотирьох новел, герої яких час від часу перетинаються на вулицях Києва. Кожен із них рушає до столиці за своїм планом: хлопці з Кривого Рогу – влаштувати легендарну парубоцьку вечірку, юна одеситка тікає з дому розшукати тата-рокера, кар’єристка зі Львова їде на співбесіду, хлопець з Німеччини прагне відшукати кохання свого життя. Але все йде шкереберть, і врешті герої виходять не тільки за поріг дому, але й за межі зони комфорту.
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Кожна новела комедійна, але має власний вектор – романтичний, сімейний, пригодницький. Усі вони про любов, про її різні види – закоханість, дружбу, сімейні стосунки. І звісно, любов до Києва, який виступає нібито окремим героєм фільму, де відбуваються всі події стрічки, а завершуються – на фестивалі Atlas Weekend під час масштабних концертів найвідоміших українських виконавців.
Для того, щоб з тобою сталося щось круте, щоб по-справжньому закохатися та відчути тепло людських стосунків, треба вийти з кімнати, з дому, з футляра, за межі своїх стереотипів,
– запевняє сценаристка проєкту Анастасія Лодкіна.
Режисер фільму Влад Климчук, відомий за першими двома частинами найкасовішої української комедії "Скажене Весілля", розповідає: "Цей фільм я для себе порівнюю з оркестром. Абсолютно різні історії, настрої та форми, що поєдналися в загальному драйвовому звучанні, захоплюють та ведуть за собою".
Акторський склад Комедії "Найкращі вихідні"
- Дар'я Петрожицька,
- Еліас Райхерт,
- Аліна Чебан,
- Георгій Хостікоєв,
- Наталія Бабенко,
- Тарас Денисюк,
- Максим Девізоров,
- Олександр Рудинський,
- Максим Кириченко
У нашого фільму надзвичайне поєднання комедії та самоіронії. Зняти такий проєкт – амбіційна, непроста задача, але ми впевнені, що саме такий фільм з духом об'єднання та піднесення наразі потрібен усім нам,
– розповідають продюсери картини Анна Єлісєєва та Дмитро Сидоренко.
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Фільмування проєкту
Знімання комедії відбудеться у липні та серпні цього року, а прем’єра "Найкращих вихідних" очікується наступного 2022 року.