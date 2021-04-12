Дар'я Петрожицька розсмішила мережу кумедним фото зі зйомок "Папіка 2"
Фінал 2 сезону "Папіка" відбувся в Україні 8 квітня. Після закінчення проєкту виконавиця однієї з головних ролей Дар'я Петрожицька показала кумедне фото з новим іміджем.
Джерело:інстаграм Дар'ї Петрожицької
Перед камерою Дар'я Петрожицька позувала у помаранчевій екошубці і джинсовій панамі, що є трендом сезону. Саме в такому образі глядачі зможуть побачити її героїню Лізу Якушеву у "Папіку 2". Актриса скорчила кумедну гримасу, чим розсмішила своїх підписників.
Дивіться також Фінал 2 сезону "Папіка": чим завершились 15 і 16 серії популярного проєкту
Звернули увагу і на імідж актриси. Дар'я Петрожицька підстриглась спеціально для зйомок 2 сезону "Папіка". Дівчина майстерно приховувала це, щоб зробити для глядачів сюрприз.
Це було ще в грудні. Довго я зберігала цей маленький секрет,
– прокоментувала вона зміну іміджу.
Для прихильників серіалу Цікаві факти про 2 сезон "Папіка", які можуть здивувати
"Папік 2": коротко про серіал
- Прем'єра 2 сезону "Папіка" відбулась на телеканалі "1+1" 29 березня.
- Вже з 5 квітня серіал показали у Росії. Це не вперше проєкт "95 Кварталу" транслюють на телеканалах країни-агресора. Після показу там "Ліги Сміху" представники студії заявили, що не причетні до цього, бо їхні проєкти реалізовує шведський дистриб'ютор Eccho Rights. Начебто, за контрактом, авторів стрічок не повідомляють про продаж прав на показ, а вони дізнаються про все після підписання угод.
- У 2 сезоні "Папіка" показали, як Олександр Меркулов вийшов із в'язниці та дізнався, що Ліза активно будує кар'єру артистки. Він також вирішив попрацювати на український шоу-бізнес, відтак потрапив не в одну курйозну пригоду. Та якщо робота Лізи давала результати, стосунки з Ельдаром поступово псувались.
- Головні ролі у серіалі зіграли: Станіслав Боклан, Дар'я Петрожицька.
Поділитися новиною