Фінал 2 сезону "Папіка" відбувся в Україні 8 квітня. Після закінчення проєкту виконавиця однієї з головних ролей Дар'я Петрожицька показала кумедне фото з новим іміджем.

Перед камерою Дар'я Петрожицька позувала у помаранчевій екошубці і джинсовій панамі, що є трендом сезону. Саме в такому образі глядачі зможуть побачити її героїню Лізу Якушеву у "Папіку 2". Актриса скорчила кумедну гримасу, чим розсмішила своїх підписників.

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Звернули увагу і на імідж актриси. Дар'я Петрожицька підстриглась спеціально для зйомок 2 сезону "Папіка". Дівчина майстерно приховувала це, щоб зробити для глядачів сюрприз.

Це було ще в грудні. Довго я зберігала цей маленький секрет,

– прокоментувала вона зміну іміджу.

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