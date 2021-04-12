Дарья Петрожицька рассмешила сеть забавным фото со съемок "Папика 2"
Финал 2 сезона "Папика" прошел в Украине 8 апреля. После окончания проекту исполнительница одной из главных ролей Дарья Петрожицька показала смешное фото с новым имиджем.
Источник:инстаграм Дарьи Петрожицькои
Перед камерой Дарья Петрожицька позировала в оранжевой еко-шубке и джинсовой панаме, что является трендом сезона. Именно в таком образе зрители смогут увидеть ее героиню Лизу Якушеву в "Папик 2". Актриса скорчила смешную гримасу, чем рассмешила своих подписчиков.
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Обратили внимание и на имидж актрисы. Дарья Петрожицька подстриглась специально для съемок 2 сезона "Папика". Девушка искусно скрывала это, чтобы сделать для зрителей сюрприз.
Это было еще в декабре. Долго я хранила этот маленький секрет,
– прокомментировала она смену имиджа.
Для поклонников сериала Интересные факты о 2 сезон "Папика", которые могут удивить
"Папик 2": коротко о сериале
- Премьера 2 сезона "Папика" состоялась на телеканале "1 + 1" 29 марта.
- Уже с 5 апреля сериал показали в России. Это не первый проект "95 Квартала" транслируют на телеканалах страны-агрессора. После показа там "Лиги Смеха" представители студии заявили, что не причастны к этому, потому что их проекты реализует шведский дистрибьютор Eccho Rights. Вроде, по контракту, авторов лент не сообщают о продаже прав на показ, а они узнают обо всем после подписания соглашений.
- Во 2 сезоне "Папика" показали, как Александр Меркулов вышел из тюрьмы и узнал, что Лиза активно строит карьеру артистки. Он также решил поработать на украинский шоу-бизнес, поэтому попал не в одну курьезную историю. Но если работа Лизы давала результаты, отношения с Эльдаром постепенно портились.
- Главные роли в сериале сыграли Станислав Боклан, Дарья Петрожицька.
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