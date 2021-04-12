Финал 2 сезона "Папика" прошел в Украине 8 апреля. После окончания проекту исполнительница одной из главных ролей Дарья Петрожицька показала смешное фото с новым имиджем.

Перед камерой Дарья Петрожицька позировала в оранжевой еко-шубке и джинсовой панаме, что является трендом сезона. Именно в таком образе зрители смогут увидеть ее героиню Лизу Якушеву в "Папик 2". Актриса скорчила смешную гримасу, чем рассмешила своих подписчиков.

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Обратили внимание и на имидж актрисы. Дарья Петрожицька подстриглась специально для съемок 2 сезона "Папика". Девушка искусно скрывала это, чтобы сделать для зрителей сюрприз.

Это было еще в декабре. Долго я хранила этот маленький секрет,

– прокомментировала она смену имиджа.

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