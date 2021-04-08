Финальные эпизоды 2 сезона "Папика" презентовали на "1+1" 8 апреля 2021 года. Чем завершился популярный сериал – узнавайте в материале.

Главным вопросом, возникшим по истечении 14 серии "Папика 2", было: "Остались ли Лиза в Украине?" Эльдар уже приобрел билеты ей в Италию и ожидал, что девушка, расставшись с Александром Меркуловым, отправится к нему. Однако застолье затянулось, а Лиза поспешно покидала дом престарелых со своими чемоданами.

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Чем завершился 2 сезон "Папика" и как сложилась жизнь Лизы и Александра Меркулова в последних сериях – читайте в небольшом обзоре.

"Папик" 2 сезон 15 серия: сюжет

В 15 серии "Папика 2" главная героиня таки вовремя приехала в аэропорт. Там она встретила свою коллегу из группе и случайно обменялась с ней одинаковыми чемоданами. К счастью, Лиза обнаружила обмен вовремя и догнала подругу. Именно в этот момент в аэропорт приехал Эльдар, которого сопровождала дочь владельца ресторанов, в которых работает парень. На прощание он поцеловал девушку, чем ошарашил Лизу.

Как девушка справилась с депрессией после разр ыва и какие выходки устроила в пансионате – зрители увидят в финальных эпизодах.

"Папик" 2 сезон 16 серия: сюжет

Если у Лизы Якушевой жизнь пошла наперекосяк, то вот у Александра Меркулова все было идеально. Перспективная работа в зарубежном сериале, стабильные гонорары, возлюбленная Екатерина Сергеевна рядом – кажется, лучше быть не может. Папик решил во второй раз пойти к алтарю и даже познакомил женщину со своей единственной дочерью.

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Эта свадьба взбодрила Лизу. Девушка, как агент Папика, взялась за организацию особого события. Для праздника она выбрала ресторан Эльдара и лично встретилась с бывшим возлюбленным, чтобы обсудить детали свадьбы.

Особым сюрпризом стал феерическое выступление Лизы, которое настолько понравилось режиссеру, на которого работает Дед, что он нашел для нее нового продюсера из Швеции.

И здесь на Лизу, как и зрителей, ждет сюрприз. Девушка беременна от Эльдара и теперь выбрать: карьера или ребенок? Что выберет Лиза – узнавайте в финале сериала "Папик 2".

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Главные актеры сериала "Папик 2":