Все меньше времени остается до финала 2 сезона "Папика". 6 апреля на телеканале "1+1" вышли 11 и 12 серии, которые открыли зрителям историю Лизы Якушевой и Александра Меркулова в шоу-бизнесе.

В предыдущих эпизодах главная героиня начала сольную карьеру, убедив продюсера, что готова покорять большую сцену с новым хитом. Карабас согласился с этим и дал Лизе шанс. Но новые возможности диктуют условия, которые певица совсем не ожидала. Кроме того, что Лиза должна изображать влюбленность у знаменитого певца, она еще и должна выполнять похотливые прихоти спонсоров.

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Александр Меркулов не поддержал Лизу в ее новой карьере, но в 11 и 12 сериях "Папика 2" будет делать все, чтобы спасти девушку.

"Папик" 2 сезон 11 серия: сюжет

Лиза решила показать продюсеру, кто на кого работает, а потому устроила ему скандал с требованием расторжения контракта. Но оказалось, что документы девушка не хорошо изучила, а потому не знала, что может потерять все. Лиза начинает борьбу с Карабасом. Ни уговоры Меркулова, ни ее угрозы с судебной волокитой не действуют на опытного продюсера.

В конце концов Лиза заимствует опыт по делу Вайнштейна и обвиняет мужчину в харассменте. Для этого певица записывает трек и хитростью обыгрывает все так, чтобы продюсер перед юбилеем компании сказал на камеру, как построен шоу-бизнес и почему его подопечные должн ы подчиняться его указаниям.

Песня делает Лизу безумно популярной и привлекает все больше проблем.

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"Папик" 2 сезон 12 серия: сюжет

Уже в 12 серии проекту "Папик 2" Александр Меркулов становится продюсером Лизы. Но он совсем не был готов ко всей работы, которая обрушится на его плечи. Договоренности об интервью, дорогие ужины в ресторанах, встречи с продюсерами шоу – главные герои потеряют все сбережения Лизы. Так оба оказываются без крыши над головой.

Да и слава девушки оказывается не долгосрочной: Лиза исчезает с гугл-трендов, а предложений работы становится все меньше. Почему девушка чуть не умерла и как Александр Меркулов выйдет из очередного безденежье – поклонники сериала "Папик 2" узнают в 12 серии.

Главные роли в сериале "Папик 2" сыграли: