События 2 сезона "Папика" стремительно разворачиваются, а уже 1 апреля на зрителей ждали новые 7 и 8 серии популярного проекту. Что известно об этих эпизодах – узнавайте в материале.

Еще перед премьерой комедийного сериала "Папик 2" авторы проекту анонсировали, что в новых сериях зрители увидят совсем другую историю Лизы. В новых 7 и 8 эпизодах эти заявления подтвердились, а главные герои отправились в отчий дом девушки.

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"Папик" 2 сезон 7 серия: сюжет

Гастроли группы Лизы завершились на Черноморске. Девушки собрали вещи и были готовы вернуться в Киев, как к девушке позвонила старшая сестра. Оказалось, что Лиза родом из Черноморска, а родственники уже узнали, что она была в городе. Заняв в Деда деньги на подарки, певица отправилась на встречу к родителям. Она прихватила с собой Папика, который должен б ыл спасти ее от общения с мамой и сестрой и строить из себя продюсера.

Александр Меркулов справился с ролью продюсера замечательно. Однако спасение Лизы от родственников он решил изменить: дав девушке выходные, мужчина уехал в Одессу, где его ждала загадочная Екатерина Сергеевна.

"Папик" 2 сезон 8 серия: сюжет

Уже в 8 серии авторы "Папика 2" Лиза таки смирилась с родной сестрой. Оказалось, что отец девушек покинул семью и переехал в Харьков, где во второй раз женился. Но после смерти его похоронили в родном Черноморске. Сестры отправились к могиле отца и трогательно вспомнили детство.

Лиза рассказала родственникам, что в Киеве имеет отношения с поваром Эльдаром. Понимая, насколько сестра несчастлива в Черноморскую, она пригласила родственницу в столицу. Однако изменить свою жизнь сестра Лизы не готова.

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А вот Александр Меркулов, кажется, влюбился. С Екатериной Сергеевной он провел весь вечер, удивляя ее романтическими сюрпризами.

Главные роли в сериале "Папик 2" сыграли: