Первые серии 2 сезона "Папика" уже получили успех среди зрителей. Эпизоды просмотрели более 3 миллионов украинцев. А пока авторы отмечают первый успех сериала, узнавайте, что произошло в 3 и 4 сериях проекту.

Премьера "Папика 2" состоялась на телеканале "1+1". В общем 2 сезон будет состоять из 16 серий, которые будут представлять с понедельника по четверг. В новых эпизодах "Папика" главные герои стали еще ближе, а Лиза и Александр Меркулов будут поддерживать друг друга и вместе преодолевать трудности.

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"Папик" 2 сезон 3 серия: сюжет

В 3 серии "Папика" Александр Меркулов начал поиски работы. И хотя ему предлагали стать вахтером или швейцаром, пенсионер не хотел такой должности. Однако завоевать преподавательскую должность или какую-то руководящую достаточно сложно, если бонусом к документам является досрочное освобождение из тюрьмы.

Папик сумел найти работу, но вспомнил и свое актерское прошлое. Для Лизы он делал вид, что работает преподавателем в театральном университете и делится с молодежью своими знаниями.

"Папик" 2 сезон 4 серия: сюжет

А вот Лиза активно строит вокальную карьеру. Однако пройти кастинг к мюзиклу ей так и не удалось, поэтому девушка начала выступать в группе под названием "Стринги". Не менее эпатажным за название было ее выступление с другими солистками. Александр Меркулов убежден, что Лизе там не место, поэтому он пытается убедить ее заняться другим делом.

Девушка, конечно, не слушает пенсионера, а когда он начинает работать ее администратором, устраивает для Деда настоящее испытание на терпение. Пожар, стрельба, драма с изменой – чего только не будет в 4 серии "Папика 2".

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