Сериал "Папик 2" уже имеет многомиллионную армию поклонников и Хейтер. И пока любители ленты обсуждают первые серии проекту, узнавайте, какими курьезами отличились главные герои в 5 и 6 эпизодах.

Премьера 5 и 6 серий "Папика 2" состоялась 31 апреля. В предыдущих эпизодах Лиза и Александр Меркулов стали коллегами: девушка устроилась солисткой в ​​группе, а вот Дед начал работать администратором, а затем и директором коллектива. Такое сотрудничество обернулась пожаром в продюсерском офисе и испытанием для пенсионера, которые он все же преодолел.

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А уже в следующих сериях зрители увидели, каким было первое турне группы Лизы и как Александр Меркулов сделал из девушек настоящий коллектив.

"Папик" 2 сезон 5 серия: сюжет

Продюсер организовал для группы "Стринги" большой тур по городам Украины. Отправился с ними и Александр Меркулов с 2 помощниками. И если сначала путешествие проходило в комфортном автобусе и отелях, то впоследствии ситуация изменилась.

Девушки заметили, что у Лизы и Меркулова есть особое общения, поэтому они предположили, что девушка крутит с ним роман, чтобы быть лидером в группе и иметь более выгодное положение в глазах продюсера. Поэтому каждая из солисток захотела превзойти конкурентку и стать фавориткой для Деда. Но это только рассмешило пенсионера, ведь впереди у него значительно больше проблем: финансирование группы сократили, а деньги, которые должен был передать продюсер, уже использовали. Пройдет ли Александр Меркулов испытания безденежьем – зрители узнают в 5 серии "Папика 2".

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"Папик" 2 сезон 6 серия: сюжет

А впереди у группы – солнечная Одесса, где девушки не только поют, но и охотно проводят время на пляже. Дорогой курорт меняется на пригород, а турне продолжают в непривычных для артисток локациях.

Папик сумел объединить всех вокалисток в одну команду и не прекращает удивляться, насколько они мало знают о литературе и классике кино. И здесь Александр Меркулов выкручивается как может. Самым большим испытанием становится Черноморск, к которому не так легко попасть, если в кармане несколько гривен. А на кону – зарплата, ведь продюсер обещал отменить любые выплаты, если Лиза с девушками не выйдут вовремя на сцену. Поэтому ждите порцию юмора в стиле сериала "Папик".

Главные роли в сериале "Папик 2" сыграли: