Які пригоди чекали на головних героїв серіалу "Папік 2" у 3 і 4 серіях
Перші серії 2 сезону "Папіка" вже отримали успіх серед глядачів. Епізоди переглянули понад 3 мільйони українців. А поки автори святкують перший успіх серіалу, дізнавайтесь, що відбулось в 3 і 4 серіях проєкту.
Джерело:24 канал
Прем'єра "Папіка 2" відбулась на телеканалі "1+1". Загалом 2 сезон складатиметься з 16 серій, які презентуватимуть з понеділка до четверга. У нових епізодах "Папіка" головні герої стали ще ближчими, а Ліза та Олександр Меркулов будуть підтримувати один одного і разом долати труднощі.
Дивіться також Прем'єра 2 сезону "Папіка": якими були 1 і 2 серії проєкту
"Папік" 2 сезон 3 серія: сюжет
У 3 серії "Папіка" Олександр Меркулов розпочав пошуки роботи. І хоч йому пропонували стати вахтером чи швейцаром, пенсіонер не хотів такої посади. Однак вибороти викладацьку посаду чи якусь керівну досить складно, якщо бонусом до документів є дострокове звільнення із в'язниці.
Папік таки зумів знайти роботу, але згадав і своє акторське минуле. Для Лізи він вдавав, що працює викладачем у театральному університеті та ділиться з молоддю своїми знаннями.
"Папік" 2 сезон 4 серія: сюжет
А от Ліза активно будує вокальну кар'єру. Однак пройти кастинг до мюзиклу їй так і не вдалось, тому дівчина почала виступати у гурті з назвою "Стрінги". Не менш епатажним за назву був її виступ з іншими солістками. Олександр Меркулов переконаний, що Лізі там не місце, тому він намагається переконати її зайнятись іншою справою.
Дівчина, звісно, не слухає пенсіонера, а коли він починає працювати її адміністратором, влаштовує для Діда справжнє випробування на терпіння. Пожежа, стрілянина, драма зі зрадою – чого тільки не буде у 4 серії "Папіка 2".
До теми Цікаві факти про 2 сезон "Папіка", які можуть здивувати
Головні ролі у серіалі "Папік 2" зіграли:
- Станіслав Боклан – Папік, колишній актор Олександр Меркулов
- Дар'я Петрожицька – співачка Ліза
- Ельдар Кабіров – чоловік Лізи Ельдар
- Анастасія Чепелюк – Евеліна
- Леся Самаєва – донька Олександра Меркулова Дар'я
Поділитися новиною