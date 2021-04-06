В Украине продолжается показ нового 2 сезона "Папика". Еженедельно главные герои ленты не прекращают поражать зрителей новыми выходками. Что авторы проекту подготовили своим поклонникам в 9 и 10 сериях "Папика 2" – узнавайте в материале.

Александр Меркулов и Лиза Якушева в новых сериях "Папика 2" активно строят карьеру в шоу-бизнесе. Девушка поет в женской группе, а Дед заботится о ее спокойных буднях, защищая ее перед продюсером. Однако в 9 и 10 сериях Лиза покажет, что и сама активно может строить свое будущее и пробивать путь на большую сцену. Какими приключениями отметятся главные герои 2 сезона "Папика" – узнавайте в кратком обзоре.

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"Папик" 2 сезон 9 серия: сюжет

После приморских гастролей и отдыха дома Лиза вернулась в Киев. В квартире ее встретил не уют, а пьяный Эльдар и беспорядок. Оказалось, парень готовится к финалу международного конкурса кулинаров. И для последнего этапа повар разрабатывает особые соусы, которые смогут удивить даже гурманов. Но от Лизы он получил не поддержку, а порку.

Между тем девушка имеет замечательную идею: она сама отправилась к Филипповскому, который является суперзвездой в Украине. Артисту она предложила песню, написанную ее отцом, и подала ее как подарок от их общего продюсера.

Трек настолько понравился певцу, что он уже на следующий день примчался на переговоры к Карабасу. Но продавать композицию Лиза не хотела. Вместо этого она предложила продюсеру дуэтное выполнения.

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Фантазия продюсера не ограничилось одним треком. Он придумал для Лизы и Альберта Филипповского историю любви, которая объяснила пьянство артиста и не медийное имя девушки. В то же время в личной жизни у Лизы все рушится. Куда исчезнет Эльдар и почему Меркулов не сумел спасти их от ссоры – смотрите в 9 серии проекту "Папик 2".

"Папик" 2 сезон 10 серия: сюжет

А тем временем карьера Лизы Якушевой стремительно идет вверх. Продюсер активно создает ее сценический образ и даже меняет имя, называя его слишком провинциальным. После нескольких совещаний у Карабаса появляются креативные идеи, которые готовы продвинуть новый дуэт на другой уровень.

Лиза и Альберт Филипповский разыгрывают перед камерами романтические отношения, что является пиаром их песни. Но для Александра Меркулова – это вовсе не игра. Он вспоминает свои семейные отношения и все ошибки, которые сделал в прошлом. Однако Лиза и слушать Деда не хочет, пока он не спасает девушку от "спонсора" ее сольной карьеры.

Главные роли в сериале "Папик 2" сыграли: