Все менше часу залишається до фіналу 2 сезону "Папіка". 6 квітня на телеканалі "1+1" вийшли 11 та 12 серії, які відкрили глядачам історію Лізи Якушевої та Олександра Меркулова у шоу-бізнесі.

У попередніх епізодах головна героїня розпочала сольну кар'єру, переконавши продюсера, що готова підкорювати велику сцену з новим хітом. Карабас погодився з цим і дав Лізі шанс. Та нові можливості диктують умови, на які співачка зовсім не очікувала. Крім того, що Ліза повинна вдавати закоханість у знаменитого співака, вона ще й має виконувати хтиві забаганки спонсорів.

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Олександр Меркулов не підтримав Лізу у її новій кар'єрі, але в 11 і 12 серіях "Папіка 2" буде робити все, щоб врятувати дівчину.

"Папік" 2 сезон 11 серія: сюжет

Ліза вирішила показати продюсеру, хто на кого працює, а тому влаштувала йому скандал із вимогою розірвання контракту. Але виявилось, що документи дівчина не добре вивчила, а тому не знала, що може втратити все. Ліза починає боротьбу з Карабасом. Ні вмовляння Меркулова, ні її погрози із судовою тяганиною не діють на досвідченого продюсера.

Зрештою Ліза запозичує досвід зі справи Вайнштейна і звинувачує чоловіка у харасменті. Для цього співачка записує трек і хитрістю обігрує все так, щоб продюсер перед ювілеєм компанії сказав на камеру, як побудований шоу-бізнес і чому його підопічні мають підкорятись його вказівкам.

Пісня робить Лізу шалено популярною та притягує все більше проблем.

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"Папік" 2 сезон 12 серія: сюжет

Вже у 12 серії проєкту "Папік 2" Олександр Меркулов стає продюсером Лізи. Але він зовсім не був готовий до всієї роботи, яка звалиться на його плечі. Домовленості про інтерв'ю, дорогі вечері в ресторанах, зустрічі з продюсерами шоу – головні герої втратять всі заощадження Лізи. Так обидвоє опиняються без даху над головою.

Та і слава дівчини виявляється не довготерміновою: Ліза зникає із гугл-трендів, а пропозицій роботи стає все менше. Чому дівчина ледь не померла та як Олександр Меркулов вийде із чергового безгрошів'я – прихильники серіалу "Папік 2" дізнаються у 12 серії.

Головні ролі у серіалі "Папік 2" зіграли: