Авторы 2 сезона "Папика" еще перед стартом проекту анонсировали, что зрителей ждет немало сюрпризов. В 13 и 14 сериях проекту это можно особо проследить, ведь Лиза и Александр Меркулов решили изменить свою жизнь и поменяться работами.

После скандала с продюсером Лиза Якушева так и не смогла построить сольную карьеру. Девушке предлагали только не рейтингов ые шоу и интервью, котор ые не добавляли ей популярности. В то же время продюсер заменил ее на другую вокалистку, представив публике новую артистку Шеву Ли.

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Средств у главных героев "Папика 2" оставалось все меньше. Покинув элитную квартиру в центре Киева, Лиза и Александр Меркулов путешествовали по городу в поисках дешевого жилья. В 13 и 14 сериях Лиза поймет, что Папик – не лучший продюсер. Поэтому она поменяется с ним работой: теперь Дед будет проходить кастинги, а она будет заботиться о его графике.

"Папик" 2 сезон 13 серия: сюжет

В 13 серии "Папика 2" Лиза Якушева и Александр Меркулов остались без крыши над головой. Поэтому безумная парочка отправилась в дом престарелых, которые когда-то были артистами. И здесь им все же нашли место для ночлега, но условия были совсем не такие, как ожидала Лиза. Поэтому весь следующий день девушка то и делала, что жаловалась на жизнь и обвиняла Деда во всех этих происшествиях. От этого Александр Меркулов едва не впал в депрессию, перестал говорить с другими и есть.

Чтобы спасти мужчину, Лиза устроила для него сюрприз. Случайно во время ссоры Меркулов зашел в зал, где проходили кастинги к новому зарубежному сериалу. Режиссеру понравился харизматичный актер в возрасте, поэтому его утвердили на одну из главных ролей.

А тем временем в доме пенсионеров распространились слухи: кто же такая Лиза для Меркулова. Опровергли все предположения сами главные герои, котор ые п ризнались, что друг для друга являються никем, но одновременно и всем.

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"Папик" 2 сезон 14 серия: сюжет

Эльдар срочно прилетел в Украину, чтобы вернуть Лизу. И встреча с любимым – это то, о чем мечтала девушка. Она извинилась за эгоистичное поведение и начала паковать вещи для поездки в Италию.

Между тем Александр Меркулов активно снимался в проекте, который продюсирует Жан-Клод Ван Дамм. Перед отъездом Лиза решила помочь Деду, договорившись о лучшей комнате для него, решив все вопросы с водительскими правами и машиной. Но за последние услуги Лиза должна была спеть в ресторане, куда Меркулов пригласил Екатерину Сергеевну. Но и здесь девушка вмешалась и помогла Деду.

В благодарность Александр Меркулов приготовил для Лизы сюрприз, который может обернуться для обоих очередными приключениями.

Главные актеры сериала "Папик 2":